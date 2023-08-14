Фестиваль «Джаз на Зеленом острове» посетили более 6000 слушателей в Липецке

В Липецке прошел фестиваль джаза Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В субботу, 12 августа, в Липецке отгремел фестиваль «Джаз на Зеленом острове». Пятичасовой концерт посетили более 6000 слушателей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Жители и гости города насладились живой музыкой от молодых, но популярных коллективов.

В этом году организаторы решили включить в программу не только джаз, но и другие жанры. Зрители смогли найти исполнителей по вкусу. На мероприятии выступила группа Revo Band – из участников шоу «Голос», «Доброе утро» и «Шаболовка 37».

Незабываемые впечатления принесли лауреаты «Новой волны» – Jukebox Trio. Музыканты подарили липчанам авторские песни и каверы хитов. Также пригласили «Ритмы Гаваны». Солистка Илиана Санчез спустилась со сцены и танцевала вместе с липчанами.

Затем слух собравшихся порадовали Тина Кузнецова и Юрий Усачев. Горожан удивили миксом народных мотивов, хауса, дабстепа и драм-н-бейса. Под конец фестиваль «зажег» трубач Вадим Эйленкриг. Кроме того, липчанам подготовили и «десерт» – специального гостя Александра Панайотова.