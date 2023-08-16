Сельхозпроизводителей Липецкой области поддержат тремя млрд рублей в 2023 году

Сельхозпроизводители получили 77% от запланированной поддержки Фото: Алина ПАЛАГИНА

Сельхозпроизводителей Липецкой области регулярно поддерживают средствами из государственного и регионального бюджетов. Всего в 2023 году аграриям выделят более трех миллиардов рублей. К середине августа специалисты получили уже 77% от запланированных денег – 2,3 миллиарда.

Фермерам, которые развивают садоводство, выплатили 276 миллионов. Деньги пошли на закладку и уход за деревьями. 235,8 миллиона поступили молочным компаниям, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Другим предприятиям достались 145,7 миллиона на повышение плодородия, покупку семян и работу с землями под зерновыми, бобовыми, масличными и кормовыми культурами.

Еще 193,8 из 221 миллиона отвели животноводам. Аграриям, которые выращивают зерновые культуры, перечислили 500 миллионов. Специалисты по масличным культурам получили 8,9 миллиона. Частных фермеров и сельхозкооперативы поддержали 279,6 миллионами рублей – 84% от лимита.

В текущем году заработала новая система выплат, более быстрая. Субсидии перечисляют в виде аванса. Запустили федеральные проекты, которые должны помочь производителям картофеля и овощей. Финансирование также коснулось личных подсобных хозяйств. Кроме того, три региональные программы получили гранты «Агротуризм».