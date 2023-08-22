94 работающих отца в Липецкой области взяли декретный отпуск

Более 90 отцов оформили декретный отпуск в Липецкой области Фото: Архив КП

В Липецкой области декретный отпуск взяли 94 работающих отца. Мужчины получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Всего с начала 2023 года мерой поддержки воспользовались более семи тысяч жителей области. Пособие полагается только одному из трудящихся родителей, который сидит с младенцем. Выплату также могут предоставить бабушке и другому родственнику или опекуну.

Сумма выплаты составляет 40% от среднего заработка за последние два года. Минимальный размер – 8 591 рубль в месяц, максимальный – 33 281 рубль. Если в семье родилась двойня, деньги перечисляют за каждого малыша.

Уйти в полный декретный отпуск можно, пока ребенку не исполнится три года. Если у членов семьи нет возможности оставить работу полностью, пособие все равно предоставляют. В таком случае сотруднику необходимо перейти на неполный день или работать из дома.

Заявление на выплату нужно написать по месту работы. Первые средства придут в течение десяти дней после получения документов. Затем деньги будут поступать по графику – до 8 числа за предыдущий месяц.