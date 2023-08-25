Сезонные овощи подешевели от 4 до 17% за неделю в Липецкой области

В Липецкой области подешевели картофель, свекла, лук, капуста и морковь Фото: архив "КП"

За неделю в Липецкой области подешевели сезонные овощи. По данным Липецкстата, цена свеклы снизилась на 4%, а помидоров – 5%. Резко упала стоимость моркови на 12%; капусты и лука – 14% и картофеля – 17%. Также незначительно уменьшилась цена яблок на 1% и рыбы – 1,5%.

Теперь за килограмм картофеля липчане заплатят 24 рубля; свеклы – 27; лука – 30; моркови – 40 и капусты – 42 рубля. Помидоры обойдутся в 84 рубля за килограмм, яблоки – 93, а рыба – в 164 рубля.

Однако огурцы и бананы, наоборот, подорожали на 2% за неделю. Кроме того, на 2% выросла стоимость творога, подсолнечного масла и чая. Сметана и печенье стали дороже на 3%.

За килограмм огурцов придется отдать 66 рублей, бананов – 97; литр масла – 114; печенья – 233 и сметаны – 254 рубля. Жители региона смогут купить кило творога за 370 рублей, а творога – 862.

Цены на мясо немного изменились в Липецкой области. Стоимость баранины увеличилась на полпроцента, курицы – 1%, сосисок и свинины – 3%. Говядина подешевела менее, чем на процент.

В среднем килограмм курицы продают за 186 рублей, свинины – 277; говядины – 450 и баранины – 565. Сосиски и сардельки обойдутся в 390 рублей.