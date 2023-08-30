Депутаты Липецкого горсовета утвердили поправки в бюджет на 2023 год

Фото Юлии КЛЮЕВОЙ

29 августа состоялась очередная 39 сессия Липецкого горсовета. Депутаты рассмотрели 13 вопросов, среди которых поправки в бюджет на 2023 год, внесение изменения в Устав Липецка, ликвидация МУП «Липецкая станция аэрации» и другие.

ДОЛЖНОСТЬ ПЕРВОГО ВИЦЕ-МЭРА УПРАЗДНЯТ, А ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД УВЕЛИЧАТ

Депутаты поддержали внесение изменений в Устав Липецка. Администрация предложила упразднить должность первого вице-мэра, а его полномочия перераспределить. Парламентарии утвердили изменения в первом чтении.

Увеличивается количество стипендий для победителей школьных олимпиад. Для учащихся 9-11 классов, победителей олимпиад и всероссийских творческих конкурсов – с 60 до 70. Для школьников 7-11 классов, ставших победителями и призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады по двум или более предметам – с 10 до 15.

Также депутаты присвоили улице в районе Опытной станции имя писателя и журналиста, Почетного гражданина Липецкой области Анатолия Баюканского. Речь идет об участке с многоэтажной застройкой рядом с улицами Железнякова и Ботаническая. Там появится табличка с информацией о писателе.

Фото Юлии КЛЮЕВОЙ

ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ МУП «ЛиСА»

Еще один важный вопрос, который обсудили на сессии – ликвидация МУП «Липецкая станция аэрации». Напомним, что очистные сооружения в районе ЛТЗ реконструируют. Концессионное соглашение заключили с РВК-Липецк. Имущество, закрепленное за МУП «ЛиСА» на 346 миллионов рублей, передали организации.

Теперь предприятие не может выполнять свои задачи, оно потеряло конкурентоспособность, нет регулярных доходов. К тому же, до 1 января 2025 года все муниципальные унитарные предприятия должны быть ликвидированы – того требует Федеральный закон.

Главный аудитор города Марина Зиборова считает, что ликвидировать МУП нужно как можно быстрее, пока активами предприятия можно погасить долги. В противном случае убыточность будет только возрастать. Депутаты проголосовали «За».

Фото Юлии КЛЮЕВОЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ И РЕМОНТ ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА НА ПЛОЩАДИ ПЛЕХАНОВА

По словам председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой, за счет безвозмездных поступлений бюджет города увеличивается по доходам и расходам на 640 миллионов рублей. Так, 140 миллионов направят на возведение детских садов в микрорайоне «Университетский» и в районе улиц Виктора Музыки и Михаила Трунова. Там же будут прокладывать инженерные сети – еще 76 миллионов. На благоустройство образовательных учреждений выделили 59 миллионов рублей. На капремонт школ №54 и №63 понадобится 30 миллионов. На благоустройство их территорий и закупку оборудования – 65 миллионов.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сселках обойдется в 50 миллионов. Прокладка водопровода в Желтых Песках - в 20 миллионов рублей. На проведение III Международных инклюзивных Игр выделят более 35 миллионов. На ремонт спортшколы №6 – свыше 27 миллионов. Около 7 миллионов рублей уйдет на ремонт при подготовке зданий культуры к осенне-зимнему периоду.

Еще 27 миллионов необходимы для повышения зарплат бюджетников до уровня МРОТ. А 12 миллионов – на долгожданный ремонт подземного пешеходного перехода на площади Плеханова, о котором так просили жители.

Бюджет Липецка на 2023 год по доходам составит 20,4 миллиардов рублей, по расходам 21,7 миллиардов. Дефицит – 1,3 миллиарда рублей. Парламентарии единогласно проголосовали за поправки.

Фото Юлии КЛЮЕВОЙ

- Расходы подтверждают социальную направленность бюджета, - отметила спикер горсовета Евгения Фрай. – Поправки в бюджет касаются строительства детских садов, школ, проведения первых в Липецкой области Международных инклюзивных Игр. Многих липчан волновал ремонт подземного пешеходного перехода на площади Плеханова – средства на это также предусмотрены.