Как в Липецке отметят День знаний 1 сентября Фото: Алина ПАЛАГИНА

Лето подошло к концу, а значит – считанные часы остались до начала нового учебного года. Уже в пятницу, 1 сентября, ребята вновь сядут за парты. Утром в российских школах пройдут торжественные линейки. Липецк не станет исключением. Вечером культурные пространства города приглашают молодежь отметить День знаний.

Парк Победы подготовил массу развлечений. С 13:00 до 17:00 юных липчан зовут на «День знаний с НЛМК». Затем с 17:30 до 19:30 начнется спортивная программа «ПервоКЛАССНЫЙ ФИТНЕС». Праздник завершат концертом. Музыканты будут выступать на главной сцене с 17:30 до 19:30.

К жителям Сокола приедут аниматоры. Взрослых и детей приглашают приятно провести время с «Каруселью эмоций». Веселье стартует в 17:00, сообщили в пресс-службе МАУК «Культурные пространства Липецка».

фотография от МАУК "Культурные пространства Липецка" Фото: с сайта

В детском парке «Сказка» юных липчан ждет семейно-анимационная программа «Попробуй счастье на вкус». Праздник подарят местные молочные производители. Мероприятие начнется в 18:00.

В это же время аниматоры будут развлекать детей в Быхановом саду. Гостям предложат поучаствовать в конкурсах, соревнованиях и зарядиться позитивом. Также в 18:00 школьников будут ждать в бульваре «Европейский».

С шести вечера в Нижнем парке запустят литературную гостиную «Осенняя пора». Посетители смогут насладиться гала-концертом участников проекта.

В 18:30 аниматоры наведаются в парк Металлургов. Кроме того, в 19:00 на Городище покажут тематическое кино. Любителей фильмов на свежем воздухе приглашают на картину «Пропало лето».