И сила духа, и вера в себя

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Точкой притяжения для более чем 3 тысяч творческих людей с инвалидностью стал в эти дни Липецк. Третьи Международные инклюзивные творческие игры (единственные в мире по такому масштабу) - не только грандиозное событие для региона, но и зрелищное, социально значимое мероприятие для России и гостей из других стран. В соревнованиях в формате оф- и онлайн участвуют люди с инвалидностью различных нозологий и инклюзивные творческие коллективы из 79 субъектов РФ и 17 стран.

Участники состязаются в восьми видах искусств: музыкальном, изобразительном, театральном, хореографическом, цирковом, аудиовизуальном, художественном слове и жестовой песне. Победителей в 32 номинациях определит жюри, в составе которого известные деятели культуры, науки и образования, специалисты в области социокультурной реабилитации. Оценивать выступления участников (разделены по видам нозологий) будут согласно международному положению проведения игр - все условия и критерии четко прописаны. Для контроля работы и экспертного аудита оценок на каждой конкурсной площадке будет 100%-ная запись всех выступлений.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Липецка

От идеи до воплощения

А сначала был региональный отбор, затем отсмотр и обработка жюри заявок участников, на что ушло 2 месяца кропотливого труда.

И это лишь часть огромного фронта работ, проведенного в ходе подготовки к финальной части. Здесь и разнообразный тренинг сотрудников администрации, соцзащиты, бизнесменов, гостиничной сферы и волонтеров, и подготовка-адаптация восьми площадок для конкурсных программ. Всех сразил трехчасовой тренинг с командой незрячих тренеров, показавший неготовность к коммуникации в полной темноте. Пришлось по ходу учиться, отрабатывая нюансы.

Было закуплено специальное оборудование для слабослышащих и слабовидящих, разработаны специальные инклюзивные экскурсионные маршруты. Управление соцзащиты Липецкой области направило свыше 70 кураторов для сопровождения каждой группы, плюс добавилась помощь волонтеров.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Липецка

- Это не проект НКО, а проект региона, и максимальную поддержку нам оказали губернатор и правительство области, администрация города - были выделены дополнительные средства на инфраструктуру (грант это не предусматривает), - отмечает Елена Латышева, руководитель проекта, председатель оргкомитета Игр. - Финал состоится на Зеленом острове - нашей уникальной площадке, способной вместить тысячи человек и не имеющей потолка - в прямом и переносном смысле. Здесь будет масштабное городское мероприятие - и это ключевое отличие от предыдущих Игр. В рамках спонсорской помощи на острове создано два арт-объекта - «Дельфин», как символ игр, и «Дерево желаний», возле которого сможет загадать желание каждый из участников. Для них свершилось главное: они мечтали участвовать, и все сбылось - они здесь, на финале.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Липецка

«В инклюзии мы сделали большой шаг вперед»

- Елена Юрьевна, а почему принимает Игры именно Липецк?

- Это наша инициатива. Когда два года назад в свой приезд к нам Наталья Валерьевна Крель, директор «Союза Всероссийских и ведущих организаций инвалидов Аби-Арт», познакомилась с профильными управлениями, то предложила принять эстафету проведения игр. Была подана заявка на грант и принято положительное решение. Говоря о высокой миссии проекта: по статистике, количество людей с инвалидностью в мире растет - их больше 30%. Но ведь эти люди среди нас, они приходят в этот мир, чтобы мы научились лучше слышать, лучше видеть и взаимодействовать друг с другом. Инклюзия в обществе - это история про то, «зачем нам это нужно». Обеспечить социализацию, адаптацию, реализацию таких людей - это не просто наша помощь, а задача для общества. Ведь инвалиды, находясь в другом пространстве, вокруг себя также формируют другое пространство. Инклюзия в обществе нужна в первую очередь для поддержки и развития наших гуманистических ценностей, чтобы люди не забывали про добро и заботу. И площадка Игр - это огромный потенциал для нашего региона помочь перевести на другой уровень понимание отношений. Что, отдавая, помогая, ты в первую очередь помогаешь себе и нашему обществу.

- Отношение к инвалидам, тема инклюзии - это тест на зрелость гражданского общества. На каком этапе пути мы находимся, насколько продвинулся наш регион в плане доступной среды, отношения людей?

- Государство выделяет огромные средства на обеспечение доступной среды. Но весь вопрос в том, что начинать надо не с инфраструктуры, а с отношения - и это критически важно. Нередки истории, когда средства потрачены, а толку нет. И первоочередная задача здесь - а что мы сделали для изменения отношения, для изменения понимания, почему это нужно? Большое число ребят вернется с СВО с инвалидностью, равно как и с ожиданием, что мы ждем героев. А насколько мы все, и работодатели, готовы их принять, поддержать? У нас отдельная площадка на Играх про СВО, и нам как обществу надо помогать им, их семьям. А начинать - с человеческого отношения - в поликлиниках, школах, различных учреждениях. Ведь люди с инвалидностью - они не с ограниченными возможностями, а с повышенными потребностями.

Считаю, что наш регион в части формирования инклюзивного общества продвинулся далеко вперед, особенно за последние 3 - 4 года. У нас подписан меморандум с губернатором о содействии поддержке деятельности НКО в целях продвижения благотворительности, созидания. По теме инклюзии активно работают различные группы и объединения - к примеру, «Больше чем добро» (туда входит 24 фонда), проводятся различные благотворительные акции. Такое, как у нас, плотное взаимодействие администрации с НКО, развитие инклюзивного спорта, образования, пространств - лишь в очень немногих субъектах РФ.

И потому наш регион заслуженно вошел в этот проект, и мы от души рады всем участникам и гостям. Уверены, что оправдаем ожидания всех, что будет легко и интересно, без нотаций про инклюзию. Когда окажемся вместе, мы поймем, что нужны друг другу!

Просто классно

Старт Играм дан, они набирают обороты. Впечатлило зрелищное открытие на Зеленом острове: гости увидели шоу гигантских воздушных змеев, сфотографировались с уникальными арт-объектами, поучаствовали в мотивационных тренингах, мастер-классах и флешмобах. Ведущий мероприятия - известный комментатор Дмитрий Губерниев, а хедлайнер - группа UMA2RMAN.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой

Первый день прошел очень насыщенно - на 12 площадках состоялась международная конференция, объединившая специалистов в сфере социальной инклюзии.

Сегодня и завтра участники покажут свое мастерство, в том числе на площадках театра кукол, зала «Унион», областного центра культуры, колледжа искусств, - все мероприятия бесплатны.

9 сентября в Нижнем парке пройдет инклюзивный фестиваль «Мы все из одной глины». Всех желающих ждет разнообразная программа с мастер-классами, интерактивными программами.

Фото предоставлено пресс-службой администрации города Липецка

Закрытие Игр состоится также на Зеленом острове с 11.00. В программе: подведение итогов, передача символа Игр принимающему региону 2024 года, благодарности и поздравления участников и организаторов, концерт инклюзивных творческих коллективов, розыгрыши и призы от спонсоров проекта. Церемонию проведет известный ведущий Кирилл Калинин, хедлайнерами выступят группы «Братья Грим» и «ALEX&RUS». (12+)

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Все мероприятия реализуются совместно правительством Липецкой области, администрацией города Липецка, Союзом всероссийских и ведущих организаций инвалидов «АбиАрт», ассоциацией «Больше чем добро», общественной организацией «Центр поддержки культурных традиций «Культура-Взаимодействие» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.