Экологи НЛМК провели совместные исследования со студентами-экоактивистами

Фото пресс-службы НЛМК

Им показали работу ситуационного центра НЛМК – высокотехнологичной станции экологического мониторинга.

В ситуационный центр стекается вся информация об экологической обстановке на комбинате. Экологическое наблюдение ведется круглосуточно с помощью 75 видеокамер. Они установлены на всех ключевых производственных площадках комбината. Благодаря машинному зрению в онлайн-режиме проводится мониторинг воздействия на атмосферу, система сигнализирует при возникновении отклонений и позволяет оперативно их устранять.

Фото пресс-службы НЛМК

Студенты также посетили уникальный природный парк – «Лебединое озеро», который является естественным индикатором благополучной экологической обстановки на комбинате. На пяти гектарах содержат 460 особей птиц, в том числе 15 редких и исчезающих видов. Здесь студенты-экоактивисты познакомились с работой мобильной лаборатории и вместе с экологами НЛМК взяли пробы воды и воздуха. Все они соответствовали норме.

- Очень порадовало, что Новолипецкий металлургический комбинат развивается в плане экологических вопросов и серьезно подходит к их решениям, использует «зеленые» технологии. Все очень красиво, ухожено на территории, - рассказала доцент кафедры Липецкого филиала РАНХиГС Евгения Коротаева.