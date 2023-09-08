Михаил Коростин: Безопасных доз алкоголя не существует

.

В начале ХХ века православная общественность и церковь решили установить день для просветительской работы со страстью к винопитию. Выбор пал на церковный праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи. Из Евангелия известно, что в этот день было выпито много алкоголя, а итогом стало убийство узника царя Ирода - Иоанна. В этот трагический день нашей истории и решено было учредить День трезвости.

- В 2009 году у нас была принята концепция по реализации государственной политики снижения масштабов злоупотребления алкоголем. Она подразумевала введение мер по контролю за временем и местом продаж, изъятие контрафактной продукции и организацию профилактической работы с населением. А восемь лет назад министерство здравоохранения взяло под контроль координацию Дня трезвости, - рассказал главврач Липецкого областного наркологического диспансера заслуженный врач РФ Михаил Коростин.- И если в 2009 году на учете состояло более 25 тысяч человек, то за неполный 2023 год - менее 12 тысяч. Снизилась смертность от последствий употребления алкоголя. По итогам 2008 года она регистрировалась на уровне около 900 человек в год, сейчас же в год регистрируется меньше 200 смертей. В концепции, которая минздравом поддерживается, есть три главных фактора: снижение дозы, градуса и частоты употребления алкоголя. Мы идем с этим в рабочие коллективы, объясняем, и итоги этой работы сегодня очевидны. На сегодняшний день нас поддерживает государство, включились общественные организации, православная церковь очень хорошо с нами сотрудничает.

Пару лет назад вручалась государственная премия группе врачей разных специальностей, которые провели исследования и доказали вред от употребления алкоголя. Эксперты подтвердили прямую связь между алкоголизмом и смертностью от сердечно-сосудистой патологии, раковыми заболеваниями.

- Мы аргументированно говорим, что алкоголь является главным катализатором ненормальной человеческой жизни, - продолжает Михаил Иванович. - Кроме нарушения функции почек, печени, эндокринной системы- он дает изменение психики. Это агрессия, слабоумие, асоциальное поведение. У страдающих алкоголизмом возникают и социально обусловленные болезни: туберкулез, гепатиты. Конечно, не все проблемы еще решены, в первую очередь это продажа контрафактного алкоголя. Вторая проблема - это «эпидемия» самогоноварения. Свободно рекламируют самогонные аппараты, а среди людей до сих пор жив миф о безвредности употребления самогона.

Говоря о «безопасных» дозах для абсолютно здоровых людей, главный врач рекомендует придерживаться такой нормы: 150 г крепкого алкоголя в месяц или 1 - 2 бокала вина (1 - 2 бутылочки пива) в неделю. Такое количество не будет провоцировать возникновение болезней у здорового человека. А с превышением этой дозы риск увеличивается многократно. Но если брать с медицинской точки зрения, «безопасной» дозы алкоголя не существует. В любой дозе он поражает системы организма, это отравляющее вещество. Поэтому лучшая доза - невыпитая!

В рамках празднования Дня трезвости 10 сентября в Липецке на стадионе «Свободный сокол» пройдет футбольный матч, где команды поборются за кубок трезвости. А 11 сентября с 17.00 до 20.00 на площадке у спорткомплекса «Звездный» состоится большой концерт и тематические массовые мероприятия. (6+) Также много мероприятий традиционно пройдет в школах, техникумах и вузах.

.

.

реклама ГУЗ ЛОНД