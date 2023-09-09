Это событие стало настоящим чудом, посмотреть на которое собрались тысячи людей.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в мае совершил молебен святому великомученику Георгию Победоносцу в посвященном ему храме на Поклонной горе - «Всероссийский молебен о победе». А после ковчег с мощами святого, являющегося небесным покровителем русского воинства, отправился по городам страны, всего их на пути 100. Каждый верующий сможет поклониться святыне, помолиться за победу, за своих близких. И вот в конце августа мощи Великомученика и Победоносца Георгия были доставлены и в Луганск. Их торжественную встречу под пение тропаря святому в Свято-Владимирском кафедральном соборе возглавил митрополит Луганский и Алчевский Высокопреосвященнейший Пантелеимон. Он и возглавил молебен.

На него собрались горожане от мала до велика, пришли семьи с детьми. Собор был полностью заполнен прихожанами.

- То, что мощи святого Георгия Победоносца прибыли в Луганск, это и возможность поклониться для наших воинов, которые представляют разные регионы страны, сражаясь на рубежах Донбасса, и это своего рода отдание дани памяти тем воинам, которые пали во всех войнах, - подчеркнул секретарь отделения Всемирного Русского Народного Собора в Луганской Народной Республике Тихон Гончаров.

На богослужение прибыли и другие представители духовенства, в том числе и из Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

- Мы приехали на луганскую землю, чтобы помолиться о том, чтобы Господь благословил нашу землю, - говорит священник Сергиево-Посадской епархии.

Жители республики отмечают, что то, что в регион были доставлены мощи великомученика, предвещает что-то хорошее.

- Мы молимся Георгию Победоносцу и просим о победе, - говорит прихожанин Алексей.