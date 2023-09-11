Фонд «Милосердие» провел на Белгородчине спортивный праздник «Прочный сплав»

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Благотворительный фонд «Милосердие» стал организатором массового спортивного праздника, который прошел в Старом Осколе Белгородской области. В семейном фестивале «Прочный сплав» приняли участие более 800 жителей региона всех возрастов.

На городском стадионе «Труд» юных любителей здорового образа ждал детский забег на дистанции 400, 800 и 1200 метров. В нем соревновались ребята в возрасте от 5 до 14 лет. Активные горожане участвовали в семейном квесте, а для самых маленьких спортсменов предусмотрели многочисленные развлечения. Гости праздника смогли испытать удачу в ежечасной лотерее, получить сувениры в тематической фотозоне, станцевать зумбу в общем флешмобе.

Все активности фестиваля были бесплатны для всех участников. Каждый юный атлет детского забега получил памятную медаль, фирменную кепку и сладкий подарок. Призы вручили также семьям, которые прошли интерактивные зоны семейного квеста.

«В этом году мы расширили географию охвата нашего спортивного фестиваля «Прочный сплав», - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова, - Кроме Липецкой области, в нем смогли поучаствовать жители Белгородской области и Алтайского края. Мы наблюдаем рост активности горожан, которые оценили высокую организацию мероприятий. Целенаправленно продвигая здоровый образ жизни, фонд также поддерживает юных спортсменов, помогает строить в регионах новые спортплощадки».

В июле спортивный фестиваль «Прочный сплав» прошел еще в двух регионах страны. В Липецке и Заринске Алтайского края на беговые дорожки массового забега одновременно вышли более 900 любителей активного образа жизни. В этот день все участники соревнований также внесли личный вклад в озеленение городских общественных пространств. Фонд «Милосердие» взял на себя обязательство до начала забега-2024 высадить на улицах и скверах деревья в количестве участников «Прочного сплава».

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Дополнительная информация о Фонде на сайте

VK

Telegram

Одноклассники