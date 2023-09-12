У елецких школьников будет своя эко-площадка

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Лесные кадеты из елецкой школы №12 продолжают благоустройство дендрария на пришкольной территории в рамках волонтерского проекта по созданию экологической образовательной площадки «Эко-Смарт». Помогает им в этом фонд «Милосердие».

Недавно на территории дендрария ребята высадили катальпу, бирючину, барбарис видовой, биоту восточную (плосковеточник), сосну черную, гледечию, птелею, пузырник восточный.

Саженцы были приобретены за счёт средств гранта победителя конкурса «Стальное дерево - 2023». Руководитель проекта Любовь Григорьева отметила, что новая эко-площадка станет хорошим подспорьем для знакомства школьников с разными видами растений и обучения их навыкам правильного ухода за зелеными насаждениями.

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

Дополнительная информация о Фонде на сайте

Вконтакте – https://vk.com/miloserdie.lipetsk

Telegram – https://web.telegram.org/k/#@milonews