Присоединяйтесь к Марафону добрых дел!

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

В начале сентября дан старт Марафону добрых дел 2023. При поддержке «Милосердия» его активности будут проходить по всем регионам присутствия фонда до 30 сентября. Ключевая тема этого года – социальная помощь, в фокусе внимания - пожилые люди и ветераны.

В Липецке фестиваль «На крыльях добра» пройдет 17 сентября в парке Металлургов. В программе: творческие и оздоровительные мастер-классы, сбор необходимых вещей для одиноких пенсионеров, акция «Добрая весточка» - подписываем открытки для пожилых, посещение активностей конкурса волонтерских проектов и программы «Стальное дерево». Начало в 10.00.

С датами и программой других волонтерских фестивалей в каждом из регионов можно ознакомиться на афише. Присоединяйтесь и участвуйте!

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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