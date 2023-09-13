На жителя Липецкой области завели дело по статье о госизмене из-за помощи ВСУ

Фото: УФСБ Липецкой области

Следователи управления ФСБ по Липецкой области возбудили уголовное дело по статье о государственной измене, фигурантом которого стал местный житель. Мужчина переводил деньги гражданину Украины на ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства 13 сентября.

Там пояснили, что деньги липчанин перечислял на криптовалютный счет. Средства предназначались для закупки обмундирования и амуниции для Вооруженных сил Украины, украинских националистических батальонов, ультраправых и экстремистских организаций, в частности, для приобретения вооружения.

Следственным отделением Управления ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, вплоть до пожизненного заключения.

Как отметили в УФСБ по Липецкой области, мужчина сам являлся сторонником одного из леворадикальных объединений, заправляющих на Украине. Для передачи денег использовал свой банковский счет. Гражданину Украины средства поступали на криптовалютный счет.

- На указанные денежные средства приобретены средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ при ведении боевых действий против ВС России, - подчеркнули в пресс-службе УФСБ по Липецкой области.