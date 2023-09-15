Нужные дела от НЛМК

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В Международный день благотворительности в Корпоративном университете НЛМК прошел «Форум нужных дел». Компания поделилась достижениями в области здоровья, образования и социальной помощи за более чем 20 лет. Здесь собрались бизнесмены, общественники и представители власти.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мероприятие открыл президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

- За 20 с лишним лет помощь оказана десяткам тысяч людей, реализованы сотни важных проектов, накоплен опыт и экспертиза, - сказал Григорий Федоришин. - Это итог работы команды единомышленников, объединенных стремлением помогать и общей идеологией. Могу привести только одну цифру, которая ярче слов говорит о масштабах благотворительной помощи за прошедшие годы. Совокупные социальные инвестиции по всем направлениям составили около 30 миллиардов рублей. Хочу поблагодарить всех, кто системно и последовательно работал над социальными проектами.

Осознанное отношение к здоровью

Группа НЛМК активно поддерживает массовый спорт. Подробно об этом рассказала председатель Липецкого городского совета депутатов, директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай. Первоначальной целью компании было сформировать осознанное отношение липчан к своему здоровью. И это получилось. Далее последовал следующий шаг - дать возможность заниматься спортом.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Для этого мы начали развивать спортивные сообщества, - поделилась Евгения Фрай. - Например, беговой клуб НЛМК. Или флагманский проект в сфере массовых спортивных мероприятий забег «Прочный сплав». Массовым спортом и программами здорового образа жизни удается охватить 30 тысяч человек в год. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Сейчас продумываем новый проект в области массового спорта.

Фото: Владимир КУЛИК

Также комбинат поддерживает спортивные школы олимпийского резерва. В подшефных учреждениях устанавливают современное оборудование, выделяются средства на инвентарь.

Особое внимание - развитию спортивной инфраструктуры. Так, продолжают возводить и реконструировать объекты для занятия физкультурой. Готовые проекты: парк Металлургов, Зеленый остров, спорткомплекс «Нептун», который может принимать до 600 посетителей ежедневно, комплекс «Спортпарк», стрелково-стендовый комплекс, где ежегодно занимается 70 тысяч липчан. В оздоровительном комплексе «Новолипецкий» одновременно могут заниматься 60 человек. Пулевой тир принимает 60 тысяч жителей каждый год.

Фото: пресс-служба НЛМК

Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья

О целевых медицинских программах рассказала гендиректор благотворительного фонда НЛМК «Институт социального развития» Татьяна Качалина. Их цель - эффективно помочь людям с ограниченными возможностями здоровья. Лечение и диагностику прошли уже около 5000 человек. Еще 76 получили высокотехнологичную медпомощь. А 18 научились ходить самостоятельно либо с минимальной поддержкой.

- Мы организуем сложное инновационное лечение детям и взрослым по жизненным показаниям, - выступила Татьяна Качалина. - Это может быть как двухступенчатая операция на сердце, так и полная реконструкция уха.

Программа «Преодоление» создана для реабилитации людей с травмами спинного мозга. «Редкие генетические заболевания» - для людей с тяжелыми сколиозами, с синдромом «хрупкие кости», для детей со спинальной мышечной атрофией и т. д. Также у фонда есть программа «Дети-Ангелы», где помогают малышам и подросткам с ДЦП. Реабилитацию прошли 243 человека.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Поддержка талантливых школьников и студентов

НЛМК активно сотрудничает со школами, техникумами, колледжами, университетами и создает собственные программы подготовки рабочих, специалистов и руководителей.

Школьникам помогают определиться с будущей профессией. Для детей, оставшихся без попечения родителей, проводят мастер-классы и профориентационные мероприятия. Для учащихся колледжей и вузов работают стипендиальные программы. Лучшие студенты получают рабочие места на предприятиях НЛМК.

Фото: пресс-служба НЛМК

В профориентационных играх приняли участие более 600 школьников. Стипендии ежегодно получают 2000 студентов. И свыше 4500 учащихся средних учебных заведений проходят обучение по профильным специальностям благодаря проектам комбината. А в открытом в 2021 году Корпоративном университете НЛМК проходят образовательные программы для сотрудников, а также выставки, форумы и городские мероприятия.

Фото: пресс-служба НЛМК

Открытие Центра здоровья НЛМК для сотрудников комбината и жителей региона

На «Форуме нужных дел» рассказали о важном событии ближайших лет. НЛМК начал модернизировать Новолипецкий медицинский центр. На его базе создадут новый Центр здоровья НЛМК, который оснастят лучшими образцами мирового оборудования. В обновленный комплекс смогут попасть не только сотрудники комбината и их дети, но и все жители региона.

Фото: пресс-служба НЛМК

В первом корпусе откроется центр лучевой диагностики.

Во втором - блок промышленной медицины, который распахнет двери уже в 2024 году. Работники комбината смогут проходить профосмотры. На каждого пациента заведут паспорт здоровья сотрудника. В личном кабинете можно будет увидеть всю историю обращений в медицинские центры, а также назначения врачей.

Третий корпус - клинико-диагностический, где соберутся врачи востребованных узких специальностей: пульмонолог, невролог, аллерголог, ревматолог и другие.

Центр здоровья НЛМК, который полностью откроется в 2025 году, сможет принимать до 700 человек в день более чем по 40 направлениям. Инвестиции в объект составят около 4 миллиардов рублей.