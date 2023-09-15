В центре Липецка хотят отремонтировать три подземных перехода, на ЛТЗ – убрать

В Липецке обсудили дальнейшую судьбу подземных переходов Фото: Липецкий городской совет депутатов

В городском совете депутатов обсудили состояние подземных переходов Липецка. Управление главного смотрителя несет ответственность за пять сооружений – на площадях Плеханова и Металлургов, рядом с Петровским спуском, на улицах Краснозаводская и Жуковского. На данный момент конструкции требуют капитального ремонта.

Так, в центре города планируют восстановить три «подземки». Два аварийных перехода на ЛТЗ хотят законсервировать. Однако на работы понадобится большая сумма денег. Только на разработку проектно-сметной документации на 2024-2026 годы нужно более 92 миллионов рублей. Администрация ждет финансирования.

Депутаты также заинтересовались судьбой подземного перехода на Центральном рынке. Здесь тоже пора сделать капремонт. Но мэрия не может получить средства на восстановление входных групп. По договору о долевом строительстве конструкцию содержат собственники, сообщили в пресс-службе горсовета. К муниципальному имуществу относятся только входы и выходы, все остальное вместе с несущими стенами принадлежит предпринимателям.

– Решения по этому переходу на данный момент нет, – отметил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев. – А ведь он – конструктивный элемент одной из основных дорог города. Надо думать уже сейчас, как находить взаимодействие с собственниками. Вопрос очень серьезный.