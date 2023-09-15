Школе искусств Усмани присвоили имя заслуженной артистки РФ Надежды Юреневой

Школу искусств в Липецкой области назвали именем камерной певицы Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области усманской школе искусств присвоили имя заслуженной артистки РФ Надежды Юреневой. Именно в этом городе родилась будущая камерная певица и профессор «Гнесинки». На фасаде здания повесили памятную доску в честь землячки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На церемонию приехала дочь исполнительницы Наталия Княжинская. Девушка пошла по стопам матери. Она певица, композитор, писательница и вокальный продюсер. Мероприятие посетил и сотрудник областного краеведческого музея Алексей Овчинников. Липчанин уже долго изучает творчество Юреневой и предложил назвать школу именем артистки.

На фасаде здания повесили памятную доску в честь землячки Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Надежда Юренева родилась в январе 1993 года в Усмани. Семья занималась музыкой. По отцовской линии певица принадлежит к старинному дворянскому роду Княжинских. Женщина стала первой в СССР исполнительницей моно-оперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос».

Преподавать начала в Ленинградской консерватории. С 1980 года перешла в российскую академию музыки имени Гнесиных. Юренева работала профессором 45 лет. Многие из воспитанников стали народными артистами и лауреатами международных конкурсов. Наследие певицы включили в золотой фонд камерной музыки.