Фонд «Милосердие» поможет детям-сиротам получить навыки финансовой грамотности

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

В Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» стартовал образовательный проект для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Они станут участниками серии занятий, которые помогут им в самостоятельной жизни принимать грамотные финансовые решения.

Проект реализуется на грант программы «Стальное дерево» и охватит пять специализированных образовательных организаций региона. В занятиях и деловых играх примут участие около 200 ребят из Липецка, Ельца, Липецкого, Лебедянского и Тербунского районов. Их наставниками станут эксперты Банка России и регионального центра финансовой грамотности.

Для реализации проекта специалистами и психологами Института развития образования совместно с экспертами Банка России разработана общеразвивающая программа «Школа успешной жизни». Она состоит из пяти модулей и учитывает особенности воспитания и образования детей, оставшихся без попечения родителей.

Первое занятие эксперты провели в Лебедянском центре помощи детям. Воспитанников центра научили составлять семейный бюджет, а затем закрепили практические навыки в играх «Доходы и расходы» и «Финансовый квиз».

Помимо интерактивных занятий, встреч, деловых игр и тренингов участники проекта посетят с экскурсиями региональное отделение Банка России и филиал Финансового университета. Итоги проекта подведут на общем мероприятии в ноябре. Ребятам вручат памятные сувениры и устроят праздничное чаепитие.

За шесть лет добрые дела программы «Стальное дерево» уже объединили более 30 тысяч человек. На гранты программы направлено свыше 90 млн рублей. В 2023 году фонд вручил 79 грантов активным жителям и общественным организациям из пяти регионов России. Грантовые средства в размере до 450 тысяч рублей помогут им воплотить в жизнь социально важные идеи.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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