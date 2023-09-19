На Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова прошла Всероссийская научная конференция

автор фото: Евгения Бабская

При поддержке НК «Роснефть» на Беломорской биостанции МГУ им. Н.А. Перцова (ББС) состоялась Всероссийская научная конференция, посвященная 85-летию станции. В ее работе приняли участие ученые из крупнейших научных институтов страны, а также студенты ведущих вузов. В рамках конференции специалисты Арктического научного центра «Роснефти» представили проекты, реализуемые на ББС совместно с компанией «Иннопрактика».

автор фото: Евгения Бабская

Беломорская биологическая станция им. Н.А.Перцова Биологического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова - учебно-научный центр МГУ, созданный для организации и проведения морских научных исследований в северном регионе, подготовки специалистов, проведения полевых студенческих практик.

— Это одна из самых больших морских станций в Европе и мире. Здесь проходят полевые практики, ведут дипломные и курсовые проекты, бакалаврские ежегодно десятки студентов. Особенность этой станции именно в сочетании студенческой и научной работы. Станция дает студентам возможность влиться полноправным членом в научное сообщество. А также поставить собственную научную задачу и решить ее, - отметил Александр Цетлин, директор ББС им. Н.А. Перцова

Так, в 2023 году Беломорская биологическая станция стала базой для научно-исследовательских работ по оценке влияния глобальных климатических и локальных антропогенных факторов на экосистемы арктических морей. В ходе двух экспедиционных сезонов специалисты воспроизведут океанологическую съемку, выполненную 100 лет назад одним из основателей отечественной гидробиологии Константином Дерюгиным. Актуальные данные о климатических, гидрологических, биологических параметрах Белого моря сравнят с результатами исследований 1922-1923 гг., чтобы отработать алгоритмы для выявления многолетних климатических трендов.

- Смысл экспедиции в том, что мы повторяем съемку, произведенную сто лет назад Константином Дерюгиным. Мы сможем понять, насколько за это время изменилась фауна Белого моря, почему эти изменения произошли. И спрогнозировать, какие изменения могут быть в дальнейшем. И следующим шагом - разработать технологии, позволяющие снижать наше антропогенное воздействие на экосистему морей Арктики. Работы проводятся в тех же самых точках, в которых они проводились сто лет назад, - рассказал Николай Шабалин, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ, замдиректора Беломорской биологической станции.

автор фото: Евгения Бабская

На ББС идут также финальные испытания микробного препарата для утилизации углеводородных загрязнений, разработанного «Роснефтью» и «Иннопрактикой» на базе биологического факультета МГУ. Препарат может работать в агрессивной морской среде при низких и даже отрицательных температурах. Его основа – холодолюбивые микроорганизмы, использующие углеводороды в качестве источника питания. Условия, приближенные к реальным, созданы в лабораторном корпусе биостанции, модернизированном при поддержке Компании.

- С 2014 года на базе ББС мы проводим целый комплекс экологических и геологических проектов. Это место выбрано не случайно, поскольку Белое море — это, с одной стороны, модельный полигон для всех арктических морей России. С другой стороны, как мне кажется, эта точка наиболее изучена в Арктике, в России и, можно сказать, в мире. С коллегами разработали экологически безопасный микробный биопрепарат для утилизации углеводородов, эффективный при низких, даже отрицательных температурах и в соленой воде. Основа - микроорганизмы, способные существовать в арктическом климате, использующие углеводороды в качестве источника пищи. Особенность разработки заключается в форме препарата, предполагающей активацию микроорганизмов непосредственно в зоне загрязнения. На ББС идут испытания препарата в условиях максимально приближенных к реальным, - отметил Артем Исаченко, начальник отдела инновационных проектов на шельфе Арктического научного центра НК «Роснефть».

Научный руководитель проекта по разработке микробного препарата Андрей Шестаков подчеркнул, что новизна препарата заключатся в двух ключевых аспектах. Первое – это специфика микроорганизмов. Второе – формфактор в виде гранулы, в виде адресной доставки препарата до нефтяного загрязнения.

автор фото: Евгения Бабская

Кроме того, в рамках конференции также была представлена новая технология синхронной инженерной геофизики и 2D съемки, позволяющая существенно снизить цикл геологоразведочных работ и повысить их точность.

- Учитывая сложность объектов исследования, труднодоступность исследованных территорий, также экологическую эффективность, необходимо изучать комплексно геологический разрез и его свойства. Новая технология позволяет одновременно проводить комплекс геофизических исследований — это инженерные съемки и сейсмические исследования 2D. Это позволяет снизить период цикла ГРР и повысить точность структуры построений, - подчеркнула Валентина Ставицкая, главный специалист отдела региональной геологии Арктического научного центра компании «Роснефть».

В акватории Белого моря на судне флота ББС «Профессор Зенкевич» в 2022 году были проведены опытно-методические испытания. Полученные результаты уже применяются в широкополосных инженерных и нефтегазовых сейсмических исследованиях.