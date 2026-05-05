В Липецке отмечать 81-ю годовщину Великой Победы начнут с 6 мая

В Липецке готовится большая программа, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По информации пресс-службы администрации областного центра, праздничные события охватят весь город. В его разных районах состоятся концерты, флешмобы, патриотические акции и другие мероприятия. А центральными площадками праздника станут Площадь Героев, Быханов сад и Парк Победы.

Старт праздничным мероприятиям дадут 6 мая

Из размещенной в MAX-канале липецкой мэрии афишы стало известно, что старт праздничным мероприятиям будет дан 6 мая в 16:00 в Парке Победы. В указанное время здесь состоится творческое состязание «Битва хоров». 7 мая в 17:00 в Быхановом саду липчан и гостей города приглашают на флешмоб под названием «Катюша». В 18:00 в Парке Победы состоится финал конкурса «Музыка Победы». 8 мая в 16:00 в Парке Победы начнется театральный вечер «Я расскажу вам о войне». А в 18:00 на Зеленом острове планируют провести Ночной партизанский забег.

Какие события ждут липчан и гостей города 9 мая

Основные праздничные мероприятия в Липецке состоятся 9 мая. Самым торжественным станет возложение гирлянды Славы и цветов к Вечному огню на Площади Героев с 11:00 до 11:30. В Быхановом саду в течение всего дня будут работать тематические интерактивные площадки «Память в сердце». В Парке Победы проведут патриотические акции «Самая большая маскировочная сеть», «Письмо солдату». В 15:00 здесь же все желающие смогут станцевать Вальс Победы. В 18:00 состоится флешмоб «Катюша».

Кроме того, в разных районах города в этот день состоятся праздничные концертные программы под названием «Победный май». На площади у ДЦ «Созвездие» (квартал Желтые Пески, улица, Космонавтов, 1) она начнется в полдень. В Быхановом саду, Парке Победы и Нижнем парке зрителей ждут к 18:00.

Куда пойти всей семьей 10 мая

10 мая к 17:00 всех желающих приглашают в Парк Победы. Здесь состоятся праздничная программа и финал проекта «Вместе с культурой» при участии ветеранов СВО.