Сотрудники НЛМК сдали в фандоматы около 1,8 тонн пластика и алюминия

Фото: пресс-служба НЛМК.

Сотрудники Новолипецкого металлургического комбината за полтора года сдали около 1,8 тонны пластиковой и алюминиевой тары в специальные аппараты - фандоматы. Собранное вторсырье отправляют на переработку. Из него делают мебель, упаковку и другую продукцию. Участники экологической акции получают от партнёров проекта бонусы, которые можно потратить в магазинах, кафе или на оплату различных услуг.

Фандоматы установили на комбинате в 2024 году. За этот время сотрудники компании сдали более 54 000 единиц пустой тары. Этим количеством бутылок и банок можно заполнить однокомнатную квартиру от пола до потолка. Собранного за полтора года пластика хватило бы на изготовление 40 скамеек или десятков тысяч мусорных мешков, канистр, бутылок для хозяйственных товаров.

На НЛМК действует масштабная программа рециклинга. На комбинате перерабатывают и возвращают в производство более 99% вторичного сырья. Это лом железобетона, железосодержащий шлам, дерево, строительные и другие материалы.