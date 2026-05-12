Сотрудника НЛМК наградили за спасение человека

Машинист разливочной машины доменного цеха №1 НЛМК Евгений Гончаров получил благодарность губернатора Липецкой области за спасение человека. Сотрудник комбината вытащил утопающего из реки Воронеж.

В феврале этого года Евгений увидел провалившегося в полынью человека. Он бросился в ледяную воду и вытащил пострадавшего на берег. Спасенного мужчину после нескольких недель лечения выписали из больницы, сейчас его жизни ничего не угрожает.

– Героем я себя не считаю. Спасая человека, я выполнял свой гражданских долг. Уверен, что каждый на моем месте поступил бы так же, – поделился Евгений Гончаров. – Признателен за награду, надеюсь, что мой поступок даст хороший пример другим.

Отважный поступок Евгения уже отметили на НЛМК. Сотрудник доменного цеха №1 получил благодарственное письмо от директора по развитию охраны труда и промышленной безопасности НЛМК Никиты Воробьева.

– На НЛМК работают не просто профессионалы, но еще и неравнодушные люди, – подчеркнул Никита Воробьев. – Наш сотрудник не прошел мимо человека, попавшего в беду. Он протянул руку помощи и спас жизнь. «Нам не все равно» – один из главных принципов нашей компании, и Евгений – лучший пример того, как он работает на практике.