Тонкостям профессии на НЛМК обучают 5000 наставников

Новолипецкий металлургический комбинат подвел итоги ежегодной корпоративной премии «Наставник года». 136 человек получили награды за высокие результаты в обучении и развитии новых сотрудников компании.

В 2025 году более 5000 наставников помогали в адаптации и обучении новых сотрудников. Наставники есть в каждом структурном подразделении комбината, они знакомят новичков с производственным процессом и обучают профессиональным навыкам.

Среди награжденных – кислотоупорщик-гуммировщик механосборочного цеха прокатного производства НЛМК Роман Панов. Он занимается нанесением резинового покрытия на детали оборудования и различные ёмкости. Роман – специалист узкого профиля. За четыре года наставничества он обучил всем тонкостям редкой профессии около 20 человек.

– Я, как наставник, вижу своей целью не просто обучить новичка нюансам профессии и адаптировать его к производству. Я стараюсь сделать так, чтобы он с первых дней почувствовал себя частью большой и дружной команды профессионалов, где каждый работает на общий результат и всегда готов подставить плечо коллеге. И это дает свои плоды: сотрудники, которые пришли в наш коллектив, остаются здесь работать и сами помогают недавно пришедшим, – делится Роман Панов.

«Наставников года» на НЛМК выбирают ежегодно. Для победителей проводят торжественный прием с руководителями компании, вручают им нагрудные знаки и памятные подарки.