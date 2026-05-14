В парках Липецка запустили бесплатный Wi-Fi от НЛМК

Новолипецкий металлургический комбинат запустил бесплатный Wi-Fi в городских парках. Высокоскоростная и безопасная сеть доступна в парках Победы и Металлургов, в Быхановом саду и Нижнем парке.

Подключиться к интернету можно с телефона, планшета или ноутбука. Для этого нужно найти сеть «NLMK + название парка» и пройти авторизацию. Скорость передачи данных в 100 Мбит/с позволяет быстро скачивать файлы и смотреть видео в хорошем разрешении. Более сорока точек доступа покрывают интернетом центральные аллеи парков.

– С мобильным интернетом бывают перебои, поэтому беспроводная сеть Wi-Fi очень выручает. Я, например, слушаю подкасты и музыку во время прогулок по парку Победы. А еще я всегда остаюсь на связи – отвечаю на сообщения, переписываюсь с друзьями, пару раз даже вызывала такси, когда был ограничен мобильный интернет, – рассказала липчанка Елена Загорская.

В прошлом году липчане активно пользовались бесплатным Wi-Fi от НЛМК. Подключений к сети было зарегистрировано более 1 млн.