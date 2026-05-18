Волонтёры НЛМК реализуют 20 социальных проектов

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги традиционного конкурса волонтёрских проектов #НаВолне-2026. Победители получат на реализацию своих инициатив до 100 тыс. рублей.

В этом году в конкурсе участвовало около 40 социальных проектов, из которых жюри выбрало 20 лучших. Среди них проекты по обучению цифровой грамотности пожилых людей, творческие занятия для подростков с ментальными особенностями, культурно-экологический фестиваль, высадка аллеи в селе Воскресеновка Липецкого округа и другие. Реализовать инициативы поможет социальный партнёр НЛМК — благотворительный фонд «Милосердие».

— Каждый год участники конкурса предлагают интересные социальные инициативы, что созвучно с деятельностью фонда. Более 25 лет в фокусе нашего внимания всесторонняя поддержка тех, кто в этом особенно нуждается. Это — люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, многодетные малоимущие семьи, — рассказала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунёва.

В волонтёрском движении комбината участвует более 1500 сотрудников. Они занимаются благоустройством общественных территорий, проводят экологические акции, помогают ветеранам компании и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2025 году волонтёры предприятия провели более 100 различных акций: от озеленения дворов до помощи приютам для животных и сбора пластика.