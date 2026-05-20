Куклы помогают говорить

Фото: Владимир КУЛИК.

«…бабка печь не захотела. И нашла Алиса бабке маркетплейс, где все в доставке…». Современная версия истории про Колобка, в стихах и с задорной песенкой, пришлась по душе малолетним зрителям. Полный школьный зал и щедрые аплодисменты – первый спектакль нового инклюзивного театра по мотивам знаменитой русской сказки прошел «на ура»! Взволнованные и довольные таким вниманием юные актеры-кукольники получили заслуженную минуту славы плюс памятные подарки впридачу.

Инициатором создания инклюзивного театра кукол для детей с тяжелыми нарушениями речи стала липчанка Лилит Чахоян. Проект ее команды активистов, хорошо знакомых с этой проблемой, успешно прошел конкурсный отбор программы «Стальное дерево» и получил поддержку от фонда «Милосердие».

- В эпоху цифровизации не хватает живого общения. А участие в качестве актеров-кукольников для детишек с тяжелыми речевыми расстройствами полезно для их социализации и развития творческих способностей, - поясняет автор проекта Лилит Чахоян, - Куклотерапия хорошо помогает развитию мелкой моторики, стимулирует речевую активность, придает ребятам уверенность (они выступают за ширмой) и избавляет от комплексов.

От идеи до ее воплощения прошло полгода. На средства гранта было закуплено современное звуковое и световое оборудование, театральный реквизит. Готовясь к постановке, юные актеры участвовали в мастер-классах от настоящих актеров государственного театра кукол и проходили обучающие тренинги от старших коллег из инклюзивного театра танца «Параллели».

- Подбирали труппу совместно с педагогом – психологом, у нас в команде 8 человек, включая технических специалистов и учителей-логопедов, - делится автор проекта. – При подборе учитывали артистизм и раскованность, главный принцип был – не навреди. Ребята много и с удовольствием репетировали, вживались в роль.

Итогом большой работы двух десятков актеров и педагогов стала долгожданная премьера, которую тепло встретили многочисленные зрители: школьники, родители, педагоги и общественники.

- Идея замечательная, мы все очень довольны, - с улыбкой отвечает Татьяна Косенко, учительница 4-го класса. – Трое моих учеников участвовали в постановке, все очень старались и ответственно подошли к делу – детям театр только на пользу.

Родители ребят, судя по эмоциям во время выступления, волновались, кажется, больше самих юных артистов

- Много положительных эмоций, гордимся нашими детьми. Очень переживали и одновременно радуемся, что теперь есть уникальная возможность посещать наш театр, принимать участие в постановках, - поделилась Юлия Семакова, мама одного из артистов.

Не скрывает радости и сам юный актер-кукольник, сыгравший роль Волка:

- Очень хотел участвовать, мы долго репетировали – и у нас все получилось, мы счастливы, - с улыбкой замечает четвероклассник Артем Семаков.

А его «коллега по цеху» пятиклассник Артем Дремаженко, исполнявший обязанности ведущего, похоже, определился с будущей профессией:

- Роль выбирал сам, считаю, что справился. Собираюсь стать артистом, мне понравилось выступать перед публикой.

Комментируя удачно воплощенный проект, исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева отметила:

- Вовлечение особенных детей в театральное искусство стало хорошим подспорьем для их социализации. Школьный кукольный театр дает возможность каждому школьнику из ресурсных классов принять участие в постановках. Для юных артистов-кукольников первый спектакль – это первая большая личная победа.

А сами авторы проекта уже готовят планы на будущее. У школьных педагогов куклотерапия станет важной частью коррекционной работы с детьми. Школа № 70, где обосновался инклюзивный театр, активно сотрудничает с городскими образовательными учреждениями, где обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи. Таких ребят будут привлекать к участию в постановках. Новый реквизит для театра школьники планируют изготовлять сами на уроках труда, пополняя имеющуюся коллекцию кукол.

Владимир КУЛИК.