В яичнике выросло 6 зубов: липецкие врачи удалили у девушки страшную кисту

Операция прошла без осложнений. Фото министерства здравоохранения Липецкой области.

В Липецке 19-летняя девушка попала на хирургический стол. Врачи обнаружили у молодой пациентки опухоль яичника. Новообразование было доброкачественным, но то, что оперирующая бригада обнаружила у него внутри, повергло в шок даже повидавших многое докторов.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в кисте у девушки выросли зубы – самые настоящие. Их было шесть. Специалисты заключили – киста была дермоидной. Хорошо, что операцию провели своевременно, ведь в запущенных случаях такие кисты могут значительно ухудшить состояние здоровья пациенток и даже повлиять на функцию деторождения.

Вмешательство провели эндоскопическим доступом – малоинвазивно, через небольшие проколы.

– Дермоидная киста формируется еще во время внутриутробного развития из эмбриональных клеток, «застрявших» не в том месте. Внутри такой кисты могут со временем развиваться самые разные ткани – кожа, волосы, сальные железы и даже зубная эмаль, – рассказала руководитель министерства здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

Врачи говорят, что дермоидная киста яичника долгое время никак не проявляет себя и не вызывает изменений в окружающих тканях. Девочка растет, организм развивается, но в какой-то момент начинаются сбои. Чаще всего это нарушения менструального цикла, тянущие боли внизу живота, могут быть и кровотечения. Лечение только хирургическим путем.

19-летнюю липчанку прооперировали в отделении гинекологии областной клинической больницы. Вмешательство провели эндоскопическим доступом – малоинвазивно, через небольшие проколы. Оперировал девушку заведующий отделением Артем Мешков.

Уточняется, что операция прошла без осложнений. Пациентку уже выписали домой. Ее самочувствие удовлетворительное.