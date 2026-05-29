Разливщик стали на НЛМК теперь управляет процессом из пультовой с кондиционером

Новолипецкий металлургический комбинат продолжает программу трансформации рабочих мест. С помощью цифровизации они становятся более технологичными. Изменения уже охватили свыше 20 цехов и почти 1000 сотрудников.

Роботизация, 3D-моделирование, VR, машинное зрение и ИИ – становятся базовыми инструментами для рабочих профессий на комбинате. В огнеупорном цехе предприятия машинисты крана сменили кабины на высоте на современные офисы с удобными креслами. Грузоподъемными машинами теперь управляют с помощью джойстиков и мониторов, которые дают полный обзор погрузочной площадки.

– Мы и не думали, что технологии позволят нам работать, сидя в удобных креслах. Во-первых, нет высоты, во-вторых, мы фактически с производства переехали в офис – сплошной комфорт, – поделилась машинист крана огнеупорного цеха Наталья Попова.

Изменилось рабочее место и разливщика стали в конвертерном цехе №2. Процессом теперь управляют не у агрегата, а из пультовой с кондиционером. В помощь — электронные подсказчики, тепловизоры, датчики и видеокамеры.

– Раньше 12 часов находились у печи. Сейчас за процессом разливки следим с помощью мониторов, для нас созданы комфортные условия работы, – рассказал разливщик стали конвертерного цеха №2 Георгий Беликов.

В ближайшее время комбинат реализует еще порядка 60 проектов, которые помогут улучшить условия труда для более 350 сотрудников. Будут созданы новые удаленные рабочие места и внедрены цифровые помощники для контроля за производственным процессом. В первую очередь изменения коснутся сотрудников аглодоменного, сталеплавильного, прокатного производств и машиностроительного комплекса.

– Программа по трансформации рабочих мест – стратегическая и долгосрочная. Она сформирована не из отдельных инициатив, а из комплексных решений. Помимо улучшений условий работы, проект поможет повысить производительность труда, престиж рабочих профессий и компетенции сотрудников, – рассказала руководитель программы Виола Матросова.