Видел мертвых дельфинов и птиц, собирал мазут и пластик: студент из Ельца помогал в Туапсе расчищать пляжи

Семен Бобылев не смог остаться в стороне и 22 мая отправился на юг. Фото из личного альбома героя публикации.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий экологического бедствия, к которому привели атаки беспилотников. С середины апреля город пережил четыре налета дронов. Удары с воздуха пришлись на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал. Нефтепродукты попали в реку Туапсе, а потом – в Черное море. Были пожары и «черные дожди». Животные и птицы оказались на грани гибели. Многие наши соотечественники восприняли катастрофу как личную и направились в Туапсинский район Краснодарского края, чтобы спасать, очищать, отмывать, не сдаваться и верить. Не смог остаться в стороне и студент 4 курса Елецкого медицинского колледжа Семен Бобылев. Корреспонденту «КП-Липецк» он рассказал, какими были его восемь дней на побережье.

«ПОТОМУ ЧТО МЫ ЛЮДИ РУССКОГО ТОЛКА…»

Вопрос «Ехать или нет в Туапсе?» перед Семеном не стоял. Как только молодой человек узнал об экологическом бедствии, решил ехать непременно. Преддипломная практика была позади, дипломная работа практически готова, и он в составе молодых активистов общественного движения отправился в поездку на юг. Вместе с Семеном 22 мая в Туапсе поехали двое парней из Липецка – Михаил Леонов и Егор Коновалов. Все они были настроены решительно – важно привести в порядок береговую линию, отдыхать на юге будем после. «Почему решили ехать?» – уточняю у Семена. «Потому что мы люди русского толка, а значит, поступить иначе не могли. Мы поехали помогать людям и природе», – последовало в ответ.

На фото (слева - направо): Дмитрий Бирюков, Михаил Леонов, Семен Бобылев и Егор Коновалов. Из личного альбома героя публикации.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДНЯ

В Туапсе наших ребят встретили, разместили и проинструктировали. Сказали, что погода установилась жаркая, мазут плавится на солнце, концентрация вредных паров в воздухе высокая, поэтому работать придется группами и обязательно в респираторах. Продолжительность нахождения на побережье – не больше часа. Волонтерам выдали индивидуальные средства защиты, настроили на подъем в пять утра. Раннее утро, зарядка, завтрак и – на пляж, который находится в 15 минутах ходьбы от базы.

– Вместе с нами работали ребята из Оренбурга, Иваново, Уфы и других городов. Работали дружно, активно, с результатом. Мазутную гальку собирали в мешки, в каждый – килограммов по 30. Они наполнялись очень быстро, – рассказал Семен.

Семен с товарищами ликвидировал оставшиеся очаги – последствия разлива нефтепродуктов. Фото из личного альбома героя публикации.

Работа в таком темпе продолжалась до 14:00. Затем короткий перерыв на обед и снова за дело. До восьми вечера волонтеры сделали по пять заходов каждая группа. Устали, конечно. Спали крепко. Утром следующего дня уже знали, с чего начинать и какой объем работы предстоит выполнить.

«УВИДЕЛ МЕРТВОГО ДЕЛЬФИНА, ПОТОМ ЕЩЕ ДВУХ»

Семен говорит, что убирать приходилось не только мазут, но и мусор, который на берег выносили морские волны. Было много пластика. В какой-то момент парень заметил лежащего на берегу дельфина. Он был мертвым и испачканным нефтью. Сердце Семена сжалось от боли. Потом молодой человек увидел еще двоих. Они тоже были черными, в мазуте.

В какой-то момент парень увидел мертвого дельфина, и его сердце сжалось от боли. Фото из личного альбома Семена Бобылева.

– Основной объем работы до нас уже выполнили. Мы ликвидировали оставшиеся очаги – последствия разлива нефтепродуктов. Это очень печальная, трагичная история. Масштабы понимаешь только тогда, когда увидишь все своими глазами, – поделился наш собеседник.

ШТОРМ И МЕШКИ НА СКАЛАХ

Надвигался шторм. Ребят предупредили о скором ухудшении погодных условий. Все, кто трудились вдоль береговой линии, постарались ускориться. В последние дни мешки с мазутной галькой приходилось поднимать вверх по скалам, чтобы их не смыло в море. Семен рассказал, что видел погибших птиц – и маленьких, и больших. Все это глубоко и навсегда врезалось в память, вызвало справедливый гнев и укрепило решимость парня после защиты диплома поступить на военную службу.

Убирать приходилось не только мазут, но и мусор, который на берег выносили морские волны. Фото из личного альбома Семена Бобылева.

На время шторма работы на побережье приостановили, но отдыхать было некогда. В уборке и очистке, в руках человека нуждается не только береговая линия, но и другие пространства. Перед отъездом ребята размышляли о будущем, фотографировались на память.

Перед отъездом ребята размышляли о будущем, фотографировались на память. Фото из личного альбома Семена Бобылева.

«В ТРУДНЫЕ ДЛЯ СТРАНЫ ВРЕМЕНА ХОЧУ ЕЕ ЗАЩИЩАТЬ»

Семен поделился с «КП-Липецк» планами на ближайшую перспективу, рассказал, о чем мечтает. Он надеется после окончания колледжа поступить на военную службу по контракту. Парень хочет служить в аэромобильном медицинском отряде ВДВ. Говорит об этом молодой человек твердым, уверенным голосом. Становится понятно – настрой 100-процентный.

– В трудные для страны времена хочу ее защищать и помогать соотечественникам, – объяснил свое решение Семен Бобылев.

К слову, за плечами нашего собеседника – уже три гуманитарных миссии. Вместе с другими неравнодушными ребятами он приезжал в Курск, Донецк, Бердянск, Угледар, где принимал участие в восстановлении разрушенных школ и Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, расположенного в Волновахском районе ДНР.

«ТАКИЕ СТУДЕНТЫ – НАША ГОРДОСТЬ!»

Семен Бобылев в нашей беседе отметил, что ему всегда удавалось совмещать учебу в колледже с добровольческой деятельностью. По его словам, это стало возможным благодаря поддержке таких начинаний со стороны руководства учебного заведения. «Комсомольской правде» директор колледжа Елена Меньших рассказала, что помогать тем, кому это действительно нужно, – призвание Семена.

– Семен Бобылев рожден большим патриотом своей страны. Он у нас один из лидеров проекта «Без срока давности», принимал активное участие в конференциях, его выступления всегда были содержательными – с глубоким пониманием сложных периодов в истории Родины. Такие студенты – наша гордость! – отметила руководитель Елецкого медицинского колледжа имени К.С. Константиновой.