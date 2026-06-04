«Ребенок может кашлянуть и поломать ребра»: в Ельце подросток в 15-й раз попал в операционную

Врач Махач Алиев сделал все для того, чтобы Дима смог восстановиться. Скриншот видео: канал в MAX липецкого губернатора Игоря Артамонова.

14-летний Дима Дядищев из Ельца в 15-й раз оказался на операционном столе. Мальчик страдает редким и тяжелым заболеванием. Его кости хрупкие, как стекло. Детей с таким диагнозом называют «хрустальными». За свою жизнь Дима перенес уже 14 переломов. 15-й произошел после падения с качелей.

Мальчик снова поступил в приемный покой Елецкой городской детской больницы. Сложная травма обеих ног на фоне врожденной хрупкости костей, когда каждая секунда, каждое движение хирурга-травматолога имеют значение. Диагноз – закрытый перелом со смещением правой бедренной кости и чрезвертельный перелом левого бедра без смещения. К счастью, у Димы есть свой врач, который стал для него ангелом-хранителем. Каждый раз травматолог Махач Алиев делает все для того, чтобы буквально поставить мальчика на ноги.

Пациенту поставили титановую пластину и винтовые импланты. Скриншот видео: канал в MAX липецкого губернатора Игоря Артамонова.

– Сын просто сел на качели, зацепился и упал с высоты своего роста. То, что умеет делать наш доктор – это волшебство. Я вспоминаю переломы сына со слезами на глазах. Наш доктор стал для Димы настоящим ангелом-хранителем, – поделилась мама мальчика Светлана Дядищева.

Врач Махач Алиев говорит, что ребенок с таким заболеванием, как у Димы, может просто кашлянуть и поломать ребра. В этот раз пациенту поставили титановую пластину и винтовые импланты. Бригада медработников провела в операционной около шести часов.

Бригада медработников провела в операционной около шести часов. Скриншот видео: канал в MAX липецкого губернатора Игоря Артамонова.

– Операция прошла успешно. Без осложнений. Предполагается полное восстановление пациента. Должно быть все хорошо, – отметил Махач Алиев.

Как сообщил в своем канале в MAX губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, история Димы Дядищева – это один из случаев в многолетней практике травматолога из Ельца.

– Он делает сложнейшие операции. Спасает детей, которые бывают в критическом состоянии. Елец рядом с федеральной трассой – и пострадавших в авариях везут в местную больницу. Так что можно сказать, что наш доктор спасает ребят со всей страны, – рассказал глава региона.

Из сообщения Игоря Артамонова стало известно, что Махач Алиев спасал российских военнослужащих в зоне СВО. Он потребовался на передовой и поехал туда без раздумий. Не в освобожденный город, не в детскую больницу – в самое пекло. Спал по три часа в сутки. Круглосуточно жил в госпитале. Теперь вот снова вернулся к работе в Елецкую городскую детскую больницу. Заведующего травматологическим отделением очень ждали и коллеги, и маленькие пациенты.