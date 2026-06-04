Из кабины – в комфортный офис. Еще один цех НЛМК перешел на удаленное управление кранами

Фото: пресс-служба НЛМК.

Теперь они перемещают грузы дистанционно – с помощью джойстиков и системы удаленного управления. За процессом машинисты следят через мониторы, на которые выводится картинка с 18 камер.

– Работать стало намного комфортнее. Раньше я спускалась с крана редко, это было достаточно сложно. А теперь в любой момент, когда нет погрузки, я могу встать и размяться или во время работы включить режим массажа на кресле и расслабиться, – рассказала машинист крана цеха изготовления брикетов Анна Ларина.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Система дистанционного управления кранами оборудована цифровыми подсказчиками. Одни показывают высоту и объем отгрузки, другие обеспечивают защиту от столкновений, предупреждая машиниста о преградах.

– На каждом кране у нас также установлена цифровая система мониторинга, которая следит за исправностью самой грузоподъемной машины. Она анализирует его работу, загрузку и формирует базу данных для ремонтных служб. Это позволяет предупредить поломки, – пояснила менеджер программы улучшения рабочих мест на НЛМК Татьяна Негробова.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Проект НЛМК по переходу на удаленное управление краном – пилотный в России. Он стартовал в 2022 году, за это время комфортные рабочие места получили 35 сотрудников из разных цехов. В ближайшее время на новый формат работы перейдут еще 32 машиниста крана.

– Сотрудники – главная ценность компании, поэтому нам важно, чтобы они работали в максимально безопасных и комфортных условиях. Когда мы говорим, что НЛМК непрерывно развивается, то подразумеваем развитие не только технологий, но и новых «цифровых» компетенций, и условий труда. Переход на удаленное управление краном – один из примеров работы в этом направлении, – рассказала начальник управления дирекции по персоналу Виола Матросова.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Переход на дистанционное управление кранами – часть масштабной программы предприятия по обновлению рабочих мест. В ближайшее время комбинат реализует около 60 проектов, которые помогут улучшить условия труда для более 350 сотрудников. Будут созданы новые удаленные рабочие места и внедрены цифровые помощники для контроля за производственным процессом. Изменения коснутся сотрудников аглодоменного и сталеплавильного производств, и также вспомогательных цехов.