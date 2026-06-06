Малыши – на старте, взрослые – в азарте: в Липецкой области в 14-й раз провели «Забег ползунков»

На дистанциях малышам разрешали отдохнуть, прилечь и даже вздремнуть. Фото пресс-службы администрации города Ельца.

6 июня в Ельце, который в этом году завоевал звание Города молодежи и отмечает свое 880-летие, провели спортивный праздник для самых маленьких его жителей. Малыши в ползунках преодолевали свои первые дистанции, а самыми активными болельщиками были их мамы и папы. Более 200 участников собрал в этот день самый большой спортивный комплекс в Липецкой области – елецкий Дворец спорта имени Александра Петрова.

На соревнованиях царила особенная атмосфера – теплая, милая и нежная. Фото пресс-службы администрации города Ельца.

ЗАБЕГ В ПОЛЗУНКАХ И НЕ ТОЛЬКО

На этих семейных соревнованиях царила особенная атмосфера – теплая, милая и даже нежная. В глазах участников не было напряженного страха, никто не давал четких и строгих команд, а на дистанциях малышам разрешали отдохнуть, прилечь и даже вздремнуть. Повсюду улыбки, яркие краски, много игрушек и всего того, что привлекало внимание маленьких почемучек. Родители призывали своих малышей как можно скорее добраться до финиша – дочкам-сыночкам показывали их любимых сказочных персонажей, мультяшных героев, а кто-то мотивировал крох картинкой в телефоне.

Родители призывали своих малышей как можно скорее добраться до финиша. Фото пресс-службы администрации города Ельца.

Участники состязались в скорости на трех дистанциях: «Ползунки» – для самых-самых маленьких; «Первые шаги» – для тех, кто только осваивает ходьбу; «Бегунки» – для юных спринтеров постарше.

– Мы проводим эти соревнования уже в 14-й раз. Его первые участники уже заканчивают школу, а им на смену подрастают вот эти милые малыши. Праздник стал доброй традицией, и его очень ждут наши жители. Участников с каждым годом становится все больше, – рассказали организаторы «Забега в ползунках».

НАГРАДЫ – ВСЕМ И КАЖДОМУ

Абсолютно все участники спортивного праздника получили медали и памятные сувениры. Но победители, конечно же, были! В номинации «Ползунки» быстрее всех оказались годовалые Артем Родионов и Аня Тельных. В номинации «Первые шаги» победителями стали Максим Гостев и Милана Хадеева – обоим исполнилось почти полтора года. В номинации «Бегунки» на первом месте оказались Ваня Чернышов (1 год 8 месяцев) и Василиса Рыманова (1 год 11 месяцев).

Самые маленькие участники соревнований – 4-месячная Люба Чернышова и 7-месячный Максим Коротин – однозначно завоевали призы зрительских симпатий.

7-месячный Максим Коротин стал самым маленьким участником. Фото пресс-службы администрации города Ельца.

– Рад, что в нашем Дворце спорта даже самые юные ребята могут начать спортивную карьеру. Спасибо в первую очередь родителям за то, что прививаете любовь к спорту с самых ранних лет. Мы уверенно идем к цели – как можно больше заниматься спортом, – отметил в своем обращении к участникам мероприятия глава города Ельца Вячеслав Жабин.

ПАПЫ МОГУТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО!

Папам маленьких участников спортивного праздника тоже пришлось показать себя и проявить что называется свою удаль молодецкую. Им предложили продержаться в позе упора лежа как можно дольше, а потом – еще и отжиматься. В классической планке на локтях не было равных Ивану Агафонову. Правда, этому никто не удивился. Оказывается, Иван – чемпион мира по самбо. Учитывая этот факт, все остальные папы сошлись во мнении, что второе место – тоже отличный результат.

И малыши, и родители получили на соревнованиях заряд позитива и яркие впечатления. Фото пресс-службы администрации города Ельца.

«СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК И ПОЗИТИВ!»

И малыши, и родители получили на соревнованиях заряд позитива и яркие впечатления. К примеру, мама маленького Саши Саввина, которому исполнился 1 год и 3 месяца, поделилась, что уже гордится сыном.

– Я надела стартовый номер для своего маленького спортсмена. Мой малыш впервые вышел на дистанцию «Забега ползунков» в ходунках. И знаете, он прошел ее очень достойно! С серьезным лицом настоящего чемпиона, твердым шагом и победным блеском в глазах. Ни капли волнения, только воля к победе. Помню, 11 лет назад с двухлетней дочкой было иначе. Дрожащие коленки, куча переживаний и слезы счастья на финише. Как здорово, что семейный праздник «Забег ползунков» радует родителей и гостей города уже много лет! Это теперь не просто праздник – это семейная традиция нашего Города молодежи, – отметила Александра.

Мама одиннадцатимесячной Алины Татьяна Семянникова рассказала, что в их семье давно знают про «Забег ползунков», но принять в нем участие удалось впервые.

– Для нас это не просто забег, а самые первые соревнования нашей дочки. Пусть она сама об этом пока не догадывалась и не заняла призовое место – мы уехали с куда более важным багажом: с морем положительных эмоций, детского смеха и родительского умиления, – поделилась Татьяна.

Все участники спортивного праздника получили медали и памятные сувениры. Фото пресс-службы администрации города Ельца.

Участники поблагодарили организаторов яркого семейного праздника за возможность родителям отдохнуть душой, а детям – найти новых друзей. А еще – за добродушное отношение волонтеров, подарки и призы от партнеров, аниматоров и развлечения. И мамы, и папы выразили надежду, что «Забег ползунков» будет собирать в Ельце семьи с детьми еще много-много лет.