Фонд «Милосердие» поддержал проекты спортивных волонтеров

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Десять волонтерских проектов, продвигающих массовый и детский спорт, получили грантовую поддержку благотворительного фонда «Милосердие». Инициативы победителей программы «Стальное дерево» помогут расширить число приверженцев здорового образа жизни и подружить со спортом сотни школьников. Все активности стартуют в трех регионах России уже летом и продлятся до конца 2026 года.

В Заринске распахнет двери шахматный кружок «Дебют». Он объединит воспитанников детского сада "Колокольчик" и их родителей. На средства гранта закупят настенную магнитную доску, наборы обычных и уличных шахмат, таймеры. Спортивное пространство планируют использовать для проведения городских турниров на свежем воздухе. За шахматные трофеи смогут побороться, в том числе и местные жители, ветераны, ребята из школьных лагерей.

В Ельце стартовал проект, который сделает регулярными соревнования по настольному теннису между спортсменами-любителями «серебряного» возраста. Для них проведут цикл матчевых встреч, межрегиональный турнир, фестиваль по настольному теннису. Попробовать свои силы смогут мужчины, женщины в личном и парном разрядах по нескольким возрастным категориям. Призеров наградят кубками, медалями, грамотами и ценными призами.

Волейбол в этом году станет визитной карточкой для Старого Оскола. Поддержанный фондом грантовый проект поможет создать детскую городскую волейбольную лигу и объединить юных спортсменов из различных районов. До конца года организаторы планируют увлечь регулярными занятиями волейболом не менее 350 мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 17 лет. Все они станут участниками не менее 24 официальных игр и 120 тренировочных мероприятий.

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Несколько спортивных проектов подготовили липецкие волонтеры. Фестиваль здорового образа жизни охватит все районы Липецка, общественные пространства и стадионы школ. В рамках мероприятия дети смогут попробовать себя в различных видах спорта. Все завершится награждением, концертной программой и розыгрышем призов среди всех участников.

Еще один фестиваль активного семейного досуга проведет инициативная группа липецкой гимназии №12. Не менее 1000 школьников и их родителей в мае и декабре станут участниками комбинированных эстафет, для них организуют конкурсы, мастер-классы и викторины. Самые спортивные семьи получат памятные призы и дипломы.

Юным боксерам из Тракторозаводского района Липецка фонд поможет создать полевую тренировочную базу с мобильным боксёрским рингом. Для временного размещения участников спортивных сборов, открытых турниров и тренировочного процесса установят палатки. Финалом проекта станет итоговый турнир с медалями и ценными подарками.

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