Сотрудники НЛМК собрали на субботниках 1300 мешков мусора

Фото: пресс-служба НЛМК.

На Новолипецком металлургическом комбинате провели одиннадцать субботников в рамках традиционной акции «Территория чистоты». Этой весной на уборку вышли около 700 сотрудников комбината, они собрали 1300 мешков мусора.

К ежегодной акции «Территория чистоты» присоединились все структурные подразделения комбината. Сотрудники навели порядок на территории предприятия и на прилегающей городской. По традиции к уборке присоединились волонтеры компании.

– Субботники стали традиционными для НЛМК. В них принимают участие не только сотрудники, но и члены их семей. Хочу поблагодарить работников комбината и руководителей, которые лично участвовали в акции чистоты и создавали командообразующую атмосферу, – рассказала директор по персоналу НЛМК Галина Тихонова.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Самые массовые субботники в рамках экологической акции в 2026 году провели сотрудники коксохимического производства. На уборку от этого подразделения вышло около 250 человек.

– Так приятно поработать всем вместе – очистить землю от мусора и посадить новые растения. За несколько лет мы уже небольшой сквер высадили возле проходной. Тут растут липы, грабы, кустарники. Территорию облагораживаем постоянно, чтобы она была зеленой и радовала глаз. И нам приятно на красоту посмотреть, и, уверен, проезжающим мимо липчанам, – поделился главный специалист коксохимического производства НЛМК Геннадий Федотов.