Пионовый бал, новый парк аттракционов, ярмарка и концерты: куда сходить на День России в Липецке

Настроиться на волну позитива и ярких эмоций все желающие смогут уже накануне вечером. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Отметить День России в Липецке планируют широко, увлекательно и разнообразно. Организаторы задались целью подарить горожанам и гостям областного центра незабываемые праздничные выходные. Настроиться на волну позитива и ярких эмоций все желающие смогут уже накануне вечером. «Комсомолка» рассказывает, куда сходить всей семьей и где найти отдых по душе, чтобы праздник действительно запомнился.

ПИОНОВЫЙ БАЛ ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ

11 июня с четырех часов дня в музее «Городская управа» по улице Октябрьской, 57 яркими красками расцвел «Пионовый бал». Здесь можно увидеть более 200 сортов изысканных растений с волшебным ароматом. Тем, ко посетит музей до 19:00, предложат экскурсию в мир цветов и общение с профессионалами. Кроме того, у каждого посетителя будет возможность заказать рассаду редких многолетников, купить посадочный материал, отведать вкусности и полюбоваться живописными картинами цветочной тематики.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ

Впервые праздничные площадки объединит большой пешеходный маршрут, который пройдет через Верхний парк, Нижний парк и Зеленый остров.

Афиша – администрация города Липецка.

БУЛЬВАР СОРОКИНА

На этой локации пройдет программа «Россия Молодым». Гостей ждут концерты, мастер-классы, ярмарка липецких брендов, музейные активности, игровые зоны и творческие площадки.

НИЖНИЙ ПАРК

В День России состоится техническое открытие нового парка аттракционов «Петропарк». Для детей и взрослых подготовили 11 современных аттракционов. После открытия парк будет работать в пятницу, субботу и воскресенье. Как сообщила врио главы города Светлана Бедрова, в будние дни на территории продолжится благоустройство входной группы и завершающие работы, чтобы уже ко Дню города новое пространство заработало в полном объеме.

Афиша – администрация города Липецка.

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ

На территории нового спортивного кластера пройдут мастер-классы, открытые тренировки и показательные выступления. Будут работать зоны отдыха, фудкорт и музыкальная площадка с DJ-сетами.

Афиша – администрация города Липецка.

Подробное расписание событий – в карточках. Организаторы предупреждают, что на мероприятиях ведется фото- и видеосъемка. В программе возможны изменения в случае неблагоприятных погодных условий.