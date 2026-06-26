Заряжен на лето: электромобиль для липецких просторов

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года. ** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ». Фото: пресс-служба Evolute.

С наступлением лета жители Липецка всё чаще выезжают за город — в соседние области, на дачу, к водохранилищам и в природные парки. Электрокроссовер EVOLUTE i-JOY с быстрой зарядкой, панорамной крышей и вместительным багажником и возможностью внешней раздачи электроэнергии становится идеальным спутником для летних поездок.

EVOLUTE — российский электромобильный бренд №1*, производство которого расположено на заводе полного цикла прямо в Липецкой области. EVOLUTE i-JOY — самый доступный электрический кроссовер в России**, лидер продаж в сегменте электромобилей.

Фото: пресс-служба Evolute.

Быстрая зарядка EVOLUTE i-JOY от 30% до 80% занимает всего 18 минут. Запас хода до 386 км достаточен для поездки из Липецка до соседних областных центров и обратно. Бесплатное мобильное приложение EVOLUTE помогает находить ближайшие зарядные станции и планировать маршрут.

Панорамная крыша в топовой комплектации Сити+ создает ощущение единения с природой. Просторный багажник объемом свыше 500 л вмещает палатку, мангал и продукты для пикника. Универсальная ровная поверхность при сложенных сиденьях может использоваться как спальное место — удобно для ночевки на природе.

Фото: пресс-служба Evolute.

Экономия на топливе до 500 тыс. рублей в год и государственная поддержка до 925 тыс. рублей делают электромобиль доступным выбором. Стоимость EVOLUTE i-JOY начинается от 1,899 млн рублей. Бесплатные парковки и отсутствие платы за проезд по большинству платных федеральных трасс дополняют экономию.

Электродвигатель 163 л.с., разгон за 8 секунд, оцинкованный кузов, обогрев сидений и рулевого колеса доступны уже в базовой комплектации. В Липецке работает официальный дилерский центр EVOLUTE. Подробности — на сайте evolute.ru.

* EVOLUTE – российский бренд №1 по суммарному объему продаж новых легковых электромобилей, официально представленных в России, за период 2022-2025 г. по данным ООО «Автостат» в категории электромобили, возраст до 1 года.

** Минимальная рекомендовано-розничная цена среди новых легковых электрических кроссоверов, официально представленных в России, по состоянию на 31 января 2026, по данным ООО «АВТОСТАТ».

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