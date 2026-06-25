Единство в милосердии: Ассамблея народов России участвует в донорской акции по сдаче крови

Фото - пресс-служба реготделения Ассамблеи народов России

Единство народов России». Главная особенность инициативы – её объединяющая сила: к акции присоединяются представители разных национальностей и этнических групп. Донорская акция проходит по всей стране, что особенно важно в условиях проведения специальной военной операции.

Команда Липецкого отделения Ассамблеи народов России уже приняла участие в акции и приглашает жителей региона присоединиться к важной миссии. Желающие смогут сдать кровь или её компоненты для пополнения региональных запасов и помощи пациентам, нуждающимся в переливании. Каждый донор внесет свой неоценимый вклад в общее дело.

Фото - пресс-служба реготделения Ассамблеи народов России

«Донорское движение напоминает мне, что настоящая близость рождается не из громких слов, а из тихого решения: «Моя кровь может кому-то помочь, поэтому я приду». За этой процедурой кроются не просто медицинские манипуляции. Это момент, где страх и надежда сплетаются в одно целое. Человек жертвует частицу себя, часто не зная имени того, кому она достанется. И вот это молчаливое, деятельное милосердие и есть главный цемент, скрепляющий наше единство. Это вызывает безмерное уважение», — отметил генеральный директор Ассамблеи народов России Артур Латыпов.

Донорская сдача крови при поддержке Регионального отделения Ассамблеи народов России пройдёт с 25 июня по 3 июля с 8:00 до 14:00 по адресу: г.Липецк, ул. Космонавтов, д.11А, ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови». 18+