Маджентерея, глиттер-бар и падел: T2 удивил гостей фестиваля «Не только джаз на пруду»

Фото: Сергей Никонович

«Не только джаз на пруду» – не просто концерт под открытым небом, а полноценное летнее приключение. 20 июня маршруты семи тысяч меломанов из Липецка, Воронежа, Москвы, Тулы, Тамбова, Ростова-на-Дону, Краснодара и других городов сошлись в одной точке – усадьбе «Скорняково-Архангельское». Мобильный оператор Т2, выступивший титульным партнером события, создал интерактивную территорию развлечений: современная оранжерея в фирменном маджентовом цвете приглашала делать стильные фото, на корте для падела кипели страсти, а за яркие образы гостей отвечали визажисты в глиттер-баре.

АТМОСФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА И КОМФОРТА

Фестивали в усадьбе «Скорняково-Архангельское» славятся своей особой, почти кинематографичной атмосферой: пруд с растущими по берегам раскидистыми ивами, люди, катающиеся на весельных лодках, подвесные деревянные качели и взмывающие в небо разноцветные воздушные шары. Именно такую картину увидели гости на фестивале «Не только джаз на пруду» – первом крупном мероприятии этого лета.

Организаторы подготовили активности на любой вкус. Центральная аллея традиционно превратилась в шумную ярмарку. В крепости в течение дня проводились десятки мастер-классов: от росписи и живописи до плетения венков и создания украшений. Там же, во дворе, желающие осваивали азы танго, бачаты и сальсы, а вечером оттачивали полученные навыки на танцевальной вечеринке. Любители более острых ощущений могли полетать над прудом на зиплайне, подняться на воздушном шаре или прокатиться на квадроцикле. Для детей организовали отдельное пространство с научно-развлекательным шоу, мыльными пузырями, спектаклями и кинотеатром – скучать не приходилось ни минуты.

Мобильный оператор Т2 сотрудничает с усадьбой с 2023 года, а в этом сезоне вышел на новый уровень, став титульным партнером крупнейших летних фестивалей, включая «Не только джаз на пруду».

– Каждый год мероприятия в «Скорняково-Архангельское» собирают поклонников современной музыки и ярких шоу из Липецка, Воронежа, Москвы и других городов. Культурные мероприятия на открытом воздухе стали любимым досугом жителей нашего региона и неотъемлемой частью его туристической привлекательности. Мы очень ценим возможность быть вовлеченными в такие масштабные события и разделить впечатления с тысячами людей: создавать для гостей комфортную среду для отдыха, дарить яркие эмоции и, конечно, обеспечивать качественную связь, – отметил директор липецкого филиала T2 Павел Седых.

Для лучшего распределения пиковой нагрузки на сеть на время проведения фестиваля оператор установил в «Скорняково-Архангельское» передвижную базовую станцию. Оборудование будет работать на летних массовых мероприятиях в усадьбе и поддержит высокое качество связи T2 и привычный уровень комфорта абонентов.

Фото: Сергей Никонович

МАДЖЕНТОВОЕ НАСТРОЕНИЕ

На территории усадьбы Т2 открыл маджентерею – стильную площадку с цветущим садом, а также построил большой корт в своей фирменной цветовой гамме и запустил серию активностей с призами.

Промоутеры встречали гостей, знакомили с зонами развлечений и вручали каждому альбом впечатлений – «флорариум». Механика была проста и увлекательна: за прохождение заданий в него ставили печати, за которые потом можно было получить мерч. Например, баллы приносили участие в диджитал-игре «Лепестки удачи» или азартной «Плинко», спортивные состязания по волейболу и паделу на корте. Выполнять все задания было не обязательно: каждый гость сам решал, когда забрать подарок.

Фото: Сергей Никонович

Особой популярностью у девушек пользовался глиттер-бар. В модной бьюти-зоне посетительницам делали яркий праздничный макияж, добавляя образу мерцающих страз и блесток.

ЗВЕЗДНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Музыкальная программа фестиваля в этом году звучала разнообразно, гостей радовали песни в исполнении Beautiful Boys, Миши Хорева, Трио Олега Аккуратова и Marissa Moore.

Исполнители хита «Такая нежная любовь» Beautiful Boys не впервые приехали в Липецкую область: ребята уже дважды выступали на Кудыкиной горе, а теперь покорили и «Скорняково-Архангельское».

– Место великолепное, природа здесь прекрасна, это добавляет настроения и антуража. Но музыканта в первую очередь вдохновляет публика, а сегодня она потрясающая. В целом, нам кажется, в усадьбе можно остаться не на пару дней, а на целую неделю: гулять, любоваться видами, кататься на лодках, – поделились артисты.

Хедлайнером вечера стал Антон Беляев с группой Therr Maitz. С их появлением атмосфера праздника стала еще ярче: зрители пели хором, танцевали в лучах прожекторов и не расходились до финальных аккордов.

Следующие фестивали «НеКупала» и «Дети. Воздух. Счастье» запланированы в усадьбе на 11 июля и 29 августа. Традиционно Т2 и «Скорняково-Архангельское» подготовили приятный бонус для абонентов оператора – скидку 15% на билеты. Промокод уже доступен в программе лояльности «Больше» на сайте и в мобильном приложении T2.

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