НЛМК ко Дню металлурга представил уникальную коллекцию картин

Фото: пресс-служба НЛМК.

Новолипецкий металлургический комбинат представил 17 уникальных живописных полотен 1950-1970-х годов. Они принадлежат кисти именитых советских художников – Виктора Слушника, Михаила Кугача, Николая Сысоева, Виктора Буркасова и др.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Художники были частыми гостями на комбинате, вдохновлялись производством и новолипчанами, дарили картины. НЛМК удалось сохранить уникальные работы, а в 2024 году отреставрированные холсты впервые за несколько десятилетий показали липчанам.

На выставке также представлены 10 картин выдающихся художников Липецкой области – участников Всероссийского пленэра «Артметалл-2020», который проходил на производственной площадке НЛМК.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Экспозиция «Художники – металлургам» будет работать в музее «Городская управа» до 26 июля включительно. 18 июля откроется еще одна выставка – в Елецком городском краеведческом музее. На ней представят 20 картин из коллекции НЛМК. Вход на выставки бесплатный.

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