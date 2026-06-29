На НЛМК выбрали лучшего сталевара

Фото: пресс-служба НЛМК.

На Новолипецком металлургическом комбинате провели профессиональный конкурс среди сталеваров конвертера. Это одна из базовых специальностей в металлургии. В этот раз за право называться лучшим боролись 20 сотрудников комбината.

Самым зрелищным стало практическое задание — проведение плавки с завалкой металлолома, заливкой чугуна, продувкой, отбором проб и замерами температуры. Работу конкурсантов оценивали по нескольким критериям. Это правильность и скорость выполнения операций, а также навыки эффективного взаимодействия в команде.

Первое место занял подручный сталевара из второго конвертерного цеха Сергей Лаврентьев. Вторым и третьим стали Дмитрий Дудкин и Сергей Тонких — представители конвертерного цеха №1. А лучшим среди молодых сотрудников стал подручный сталевара из второго конвертерного цеха Евгений Ганьшин. Он — потомственный металлург, на комбинате работали его деды и прадеды, а сейчас парень трудится в одном цехе со своим отцом.

Фото: пресс-служба НЛМК.

— С детства всем говорил, что хочу работать на комбинате, как мой отец, — признаётся Евгений. — Металлургия во мне уже тогда вызывала живой интерес. Я искренне люблю свое дело и в будущем хочу стать мастером. Конкурс профмастерства — еще одна возможность заявить о себе.

Конкурсы профессионального мастерства помогают сотрудникам НЛМК обмениваться опытом и получать новые знания. Победители корпоративных соревнований участвуют в региональных и федеральных конкурсах, где подтверждают свое мастерство. В этом году в компании проведут 57 конкурсов по разным профессиям.