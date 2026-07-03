Липецкие врачи добились положительной динамики у 11-летней девочки с деформацией суставов

Кроме массажей и ЛФК ребенок проходит лекарственную терапию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке медицинская помощь потребовалась 11-летней девочке. Ребенка беспокоили боли в ногах при длительной ходьбе, вечерние головные боли в височных областях, гипергидроз конечностей. Врачи обратили внимание на мраморность кожи у маленькой пациентки и нарушение в установке стоп. Были назначены необходимые обследования, после которых девочке поставили диагноз «плоско-вальгусная деформация голеностопных суставов, синдром вегетативной дисфункции пубертатного периода».

Как сообщила министр регионального здравоохранения Лилия Самошина, медработники составили необходимый в таких случаях план лечения, оформив ребенка в дневной стационар. Юной липчанке назначили ЛФК, механотерапию, лекарственный электрофорез, массаж шейно-воротниковой зоны, механический массаж стоп и соответствующую лекарственную терапию.

– Лечебная физкультура, механомассаж, физиотерапия воздействует на весь организм. Мышечная деятельность улучшает работу ЦНС: устраняет неврологические симптомы заболеваний, нормализует функционирование внутренних органов, повышает иммунитет, – пояснила Лилия Самошина.

По словам руководителя областного минздрава, состояние девочки на фоне лечения изменилось в лучшую сторону. Отмечается положительная динамика – настроение улучшилось, головные боли беспокоят реже, легче даются нагрузки, боли в ногах стали слабее.