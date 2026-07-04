Ураган с грозой в Липецкой области повалил деревья и оставил населенные пункты без света

На выезде из села Казаки Елецкого округа машинам пришлось разворачиваться. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В ночь на 4 июля в Липецкую область пришла непогода. На некоторые районы обрушился ураганный ветер с мощными грозовыми раскатами и проливным дождем. В нескольких округах на проезжую часть рухнули деревья, населенные пункты остались без света. О такой ситуации сообщают жители Елецкого и Измалковского муниципальных образований. Непросто пришлось и автомобилистам. Нагретый за день асфальт парил, молнии резали небо, видимость была практически нулевой. Многие водители останавливались на обочине, чтобы не рисковать жизнью и здоровьем. На выезде из села Казаки Елецкого округа автомобилям пришлось разворачиваться и ехать в обратном направлении.

В течение дня 4 июля специалисты устраняли последствия опасных природных явлений. Около 16:00 жители города Грязи разместили в местном паблике в соцсети видео с последствиями урагана у них. Там тоже местами не было электричества, от непогоды пострадали деревья.

Сильный ветер, дожди с градом и грозы ожидаются также с 4 по 5 июля. В Липецке реагировать на последствия непогоды готовы 76 бригад энергетиков. Об этом стало известно из сообщения мэрии города.

– К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 76 бригад «Липецкэнерго»: 218 специалистов и 131 единица техники. В распоряжении филиала находятся 20 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,34 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым и инфраструктурным объектам региона, – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. В мэрии Липецка подчеркнули, что специалисты проводят непрерывный мониторинг метеообстановки, установлен особый контроль за работой энергообъектов. Сообщить о происшествии жители могут по телефону горячей линии энергетиков: 8-800-220-0-220.