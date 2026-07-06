В Липецкой области отделу опеки не удалось забрать детей у злоупотреблявшей алкоголем матери

Суд учел, что все четверо детей выразили желание жить с матерью. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чаплыгинском округе рассмотрели иск местного отдела опеки и попечительства к многодетной матери. Женщину пытались ограничить в родительских правах и взыскать с нее алименты на содержание четверых несовершеннолетних детей. Суд выявил обстоятельства, которые повлияли на окончательное решение.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, в иске было указано, что женщина не трудоустроена, употребляет спиртные напитки, с апреля этого года все ее дети находятся в центре помощи семье и детям. В ходе рассмотрения дела эти факты подтвердились, но имели место в прошлом. В настоящее время многодетная мать изменила свое поведение: выгнала сожителя, ведет трезвый образ жизни, трудоустроилась, подготовила дом к возвращению детей, регулярно общается с ними по телефону.

– Женщина просила суд не ограничивать ее в родительских правах, дети выразили желание жить с матерью. Эту позицию поддержали представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чаплыгинского округа и прокурор, – прокомментировали в пресс-службе судов региона.

Поскольку многодетная мать встала на путь исправления, отделу опеки в иске отказали и рекомендовали осуществлять контроль за выполнением ответчицей родительских обязанностей.