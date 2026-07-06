Спорт без границ: фонд «Милосердие» зажигает огонь активности в регионах России

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Лето становится по-настоящему жарким — но не из за погоды, а из за энергии, которую дарят спортивные праздники от благотворительного фонда «Милосердие». В июле по всей стране стартует серия ярких мероприятий: волонтёры вместе с фондом превращают обычные городские площадки в арены для побед — больших и маленьких.

Липецк уже показал, как это бывает весело и увлекательно. На Сиреневом проезде праздник захватил юных липчан: здесь и азарт перетягивания каната, и бешеные скорости в эстафетах, и танцы с аниматорами, от которых невозможно устоять.

На улице Чапаева набирает обороты большой спортивный фестиваль «Здоровый микрорайон». За лето он заглянет в каждый район города: ребята попробуют разные виды спорта и найдут то, что отзовётся в сердце. Финал обещает быть громким: концерт, награждение и розыгрыш призов — чтобы каждый участник унёс с собой не только медаль, но и яркие эмоции.

Заринск готовится к командному забегу «Прочный сплав» — он пройдёт уже в третий раз и снова соберёт тех, кто верит: сила — в движении. Пять дистанций — от 400 метров до 6 километров — позволят каждому найти свой ритм: и новичку, и опытному бегуну. На старт выйдут и взрослые, и школьники от 6 до 17 лет: ведь спорт объединяет поколения. Результаты оценят и в личном, и в командном зачётах — потому что победа бывает не только личной, но и общей.

А в Ельце готовят особый праздник — фестиваль настольного тенниса для ветеранов. Это не просто соревнования, а встреча единомышленников: здесь ценят не только скорость подачи, но и радость от игры. Матчевые встречи уже показали, сколько энергии и мастерства хранят теннисисты «серебряного» возраста. Теперь организаторы хотят, чтобы таких игроков стало ещё больше. Мужчины будут соревноваться в четырёх возрастных категориях, женщины — в двух, а парный зачёт добавит азарта. Предельного возраста для участников нет: ведь любовь к спорту не стареет. Новые теннисные столы, сетки, оборудование и призы — всё это появилось благодаря гранту, чтобы праздник получился запоминающимся.

«Фонд «Милосердие» не просто поддерживает спорт — он помогает людям находить в нём своё место: кому то — ради победы, кому то — ради радости движения, - отметила исполнительный директор фонда Яна Лунева. – Уверена, нас ждет по-настоящему жаркое спортивное лето!».

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