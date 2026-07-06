Около 1 200 сотрудников НЛМК получат награды ко Дню металлурга

Фото: пресс-служба НЛМК.

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали торжественные награждения, которые приурочены к профессиональному празднику. Почти 1 200 сотрудников предприятия удостоятся государственных, ведомственных, региональных, муниципальных и корпоративных наград.

Первые корпоративные награды за высокие результаты в труде и вклад в развитие компании вручили сотрудникам сталеплавильного и аглодоменного производств. Среди них – слесарь-ремонтник конвертерного цеха №1 Татьяна Воробьёва. Она более 25 лет работает на участке по эксплуатации энергетического оборудования. Татьяна удостоена почётного звания «Ветеран труда НЛМК».

Фото: пресс-служба НЛМК.

– Горжусь своей наградой. Это большой праздник не только для меня, но и для моей семьи, – поделилась Татьяна Воробьёва.

Среди награждённых и горновой доменной печи №3 Иван Репин. Он пришёл на комбинат в 2023 году, сейчас совмещает работу с учебой в Липецком техническом университете по специальности «Черная металлургия». Ивану вручили «Почётную грамоту НЛМК».

Фото: пресс-служба НЛМК.

– Ребята, которые работают горновыми – это очень целеустремленные, твёрдые по своей натуре люди. Работа у нас непростая, но очень интересная. Горжусь целеустремлённостью коллег, которые добиваются высоких результатов, и благодарю руководство за признание, – говорит Иван Репин.

Всего корпоративными наградами к профессиональному празднику отметят более 1 000 сотрудников. Они получат благодарности, почётные грамоты, почетные знаки НЛМК I и II степени, почётные звания «Ветеран труда НЛМК». Государственными, ведомственными и региональными наградами отметят 167 сотрудников. 27 из них представлены к госнаградам.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Церемонии награждения сотрудников комбината будут проходить в течение двух недель и завершатся 17 июля, накануне Дня металлурга.