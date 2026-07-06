Врачи в Липецкой области удалили у мужчины жировик размером с голову ребенка

Новообразование было опухолью правого плеча и половины грудной клетки. Фото – канал в MAX главы министерства здравоохранения Липецкой области Лилии Самошиной.

Со сложной задачей столкнулись врачи Лебедянской районной больницы. К ним за медицинской помощью обратился 59-летний местный житель. У мужчины почти в подмышечной впадине «выросла» гигантская опухоль. К счастью, новообразование оказалось безобидным жировиком. В медицине его называют липомой.

Как сообщила руководитель министерства здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина, опухоль правого плеча и правой половины грудной клетки пациенту удалили удачно. Под эндотрахеальным наркозом бригада хирургов выполнила радикальное иссечение липомы. Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений.

– Рана зажила первичным натяжением, что свидетельствует о физиологической реакции тканей и высоком качестве наложения швов. Дренажные системы удалены на 4–5-е сутки в соответствии с плановым протоколом ведения. Движения в пальцах кисти сохранены в полном объеме – функциональный результат операции оценен как отличный, – рассказала глава ведомства.

Сейчас пациент дома. В удовлетворительном состоянии его выписали под амбулаторное наблюдение.