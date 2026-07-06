Основная причина трудностей – сбои в работе заводов, производящих топливо. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке и Липецкой области за последние дни ситуация на АЗС стала только сложнее – не все заправки работают, топливо быстро заканчивается, его стоимость продолжает расти, водителям приходится часами стоять в очередях, чтобы залить в баки ровно по 30 литров бензина. Напомним, строгий лимит должен был действовать по 5 июля, но сегодня губернатор региона Игорь Артамонов вновь сообщил о его продлении, хотя и не стал уточнять, на какой срок в этот раз. Ограничения не распространяются на службы жизнеобеспечения – скорую помощь, МЧС, коммунальную технику и общественный транспорт.

С КАКИМ БЕНЗИНОМ СЛОЖНЕЕ ВСЕГО

Сложнее всего складывается ситуация с бензином марки АИ-95. На заправках он заканчивается быстрее, чем остальные. На него отмечается повышенный спрос – автомобилисты хотят заправлять свои машины топливом получше.

ЕСТЬ ЛИ ТРУДНОСТИ С ПОСТАВКАМИ ТОПЛИВА

Основная причина осложнения обстановки – сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов. На этот факт глава Липецкой области обратил особое внимание и назвал бренды, заправки которых в регионе фактически не работают.

– Основная причина – сбои в работе заводов, производящих топливо. Из-за этого ряд операторов, работающих в регионе, столкнулся с трудностями при поставках бензина в Липецкую область. В частности, это касается сетей «Лукойл» и «Тебойл». Сейчас большинство заправок этих брендов в регионе фактически не работает, – подчеркнул Игорь Артамонов.

ПОЧЕМУ НА АЗС ОЧЕРЕДИ

Заметно и существенно возросла нагрузка на другие АЗС, прежде всего для «Роснефти». Губернатор, ссылаясь на данные компании, отметил, что запасы топлива и бензовозы для подвоза есть. А очереди возникают из-за того, что автомобилисты массово переходят с одной сети на другую. По словам главы региона, по этой же причине «топливо быстро вымывается с заправок».

ВОДИТЕЛЕЙ ПРОСЯТ ЗАПРАВЛЯТЬСЯ ПО НЕОБХОДИМОСТИ

Чтобы стабилизировать ситуацию с топливом, власти региона просят жителей заправляться по необходимости. Организациям и предприятиям рекомендуют сократить служебные поездки.

– Спасибо тем, кто заправляется по необходимости. Признателен и тем, кто, имея такую возможность, временно отказался от ежедневных поездок на автомобиле. В правительстве области и подведомственных организациях уже свели к минимуму все служебные поездки. Только по острой необходимости, – сообщил Игорь Артамонов.

Глава региона заверил, что продолжает работать с руководством топливных компаний, чтобы увеличить поставки и по возможности выровнять ситуацию на заправках.