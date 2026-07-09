Семьи с детьми из шести областей России получили помощь от фонда «Милосердие»

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Около 470 тонн детского питания безвозмездно передал благотворительный фонд «Милосердие» малообеспеченным семьям с начала 2026 года. За этими сухими цифрами — сотни трогательных историй, в которых вовремя оказанная помощь стала настоящим спасением.

Программа «Время добра», объединившая усилия фонда и компании «ПРОГРЕСС», уже семь лет протягивает руку тем, кто больше всего в этом нуждается. Сегодня её добрая волна накрыла Брянскую, Курскую, Липецкую, Ленинградскую, Московскую и Белгородскую области. В каждом из этих регионов она несёт с собой не просто продукты, а чувство защищённости и надежду на лучшее.

Особенно ощутима поддержка в Липецкой области, где около тысячи семей каждый месяц получают продовольственные наборы. В них — всё, что делает будни чуточку радостнее: нежные молочные продукты, хрустящее печенье, освежающие соки.

В Москве груз доставлен в адрес общественной организации помощи мамам и детям, в детский социально-реабилитационный центр, в женский монастырь Марфо-Мариинской обители милосердия. В Санкт-Петербурге продукты передали подопечным двух учреждений социального обслуживания населения.

За первые шесть месяцев 2026 года в Брянск фонд отправил более 32 тонн молочной продукции: творожки и йогурты, молочные коктейли и пудинги, жидкие каши и чистую воду. Эти «вкусняшки» попали туда, где они нужнее всего, — в школы и детские сады, к детям, чьи семьи столкнулись с непростыми жизненными испытаниями.

Не менее масштабной стала помощь и в других регионах. В Белгородскую область за первое полугодие фонд отгрузил свыше 155 тонн детской продукции, в Курскую — 67 тонн. И здесь важную роль сыграли люди с большим сердцем: в Белгородской области распределение питания взяли на себя волонтёры организации «Вместе», а в Курской — активисты НКО «Социальный навигатор». Они лично вручали наборы многодетным семьям, родителям детей с особенностями развития и всем, кто оказался в трудной ситуации. В каждом таком вручении — не просто передача продуктов, а тёплый взгляд, доброе слово, ощущение, что ты не один.

«Программа «Время добра» - это реальная востребованная помощь самым нуждающимся», - считает исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. - В 2026 году наши продуктовые наборы бесплатно получают не только семьи из Липецкой области, но и жители ещё пяти регионов России. Мы существенно нарастили объёмы отгрузки, потому что видим, как с нетерпением каждый месяц ждут её дети и их родители».

Число тех, кому удаётся помочь, постоянно растёт. Люди узнают об акции из соцсетей, делятся контактами, передают весть дальше — так круг добра становится всё шире. За все время работы программы фонд уже отгрузил малообеспеченным семьям с детьми почти 700 тонн полезной продукции.

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