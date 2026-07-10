На НЛМК стартовал благотворительный марафон ко Дню металлурга

Фото: пресс-служба НЛМК.

На Новолипецком металлургическом комбинате проходит десятый по счету благотворительный марафон среди сотрудников. Участником марафона может стать любой желающий. Для этого нужно преодолеть комфортную дистанцию пешком, бегом, на велосипеде или вплавь, и выложить свой результат на корпоративном портале.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Если общий километраж участников марафона превысит прошлогодний результат, то компания дополнительно выделит 500 тысяч рублей на помощь детям – подопечным благотворительного фонда «Милосердие». В этом году новолипчанам нужно побить рекорд 2025 года и преодолеть 76 800 километров. Итоги благотворительного забега компания подведет 17 июля, накануне Дня металлурга.

Фото: пресс-служба НЛМК.

– Я участница бегового клуба НЛМК, поэтому одной из первых узнаю про подобные акции. В благотворительном марафоне я участвую третий год подряд. Бегаю и так много, а тут появляется дополнительный стимул наращивать дистанцию. Возможность поддержать детей, которые нуждаются в помощи, очень мотивирует, – поделилась машинист мельниц огнеупорного цеха НЛМК Светлана Драганова.

Фото: пресс-служба НЛМК.

Количество участников марафона ежегодно растет. В 2023 году его поддержали более 2 000 сотрудников НЛМК, в 2024 году – свыше 2 200, а в 2025 – их было уже около 2 500. На «благотворительную дистанцию» ежегодно выходят сотрудники всех подразделений комбината – от рабочих до руководителей.