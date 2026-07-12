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13 июля, в понедельник, бензин на АЗС Липецка будут отпускать владельцам автомобилей, у которых первая цифра номера нечетная. Напомним, с субботы в регионе начал действовать новый порядок продажи бензина «четный – нечетный». Его цель в том, что по четным дням топливо отпускают автомобилям, у которых госномер начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным – для машин с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9. Ожидается, что новая схема поможет сократить очереди на заправках в условиях ажиотажного спроса.

Ситуация с бензином в Липецке на 12 июля 2026

12 июля губернатор Игорь Артамонов сообщил, что ситуация с бензином остается напряженной. В условиях дефицита поставок за субботу спрос на бензин почти в два раза превысил обычную суточную норму.

- Сегодня сеть АЗС «Роснефть» временно приостановила отпуск бензина в канистры. Это не идет вразрез с решением оперативного штаба. Сети вправе самостоятельно определять: разрешают ли они или запрещают отпуск бензина в канистры, исходя из текущей ситуации.

Ограничения на отпуск бензина в Липецке и области

По данным регионального правительства, за субботу в канистры было отпущено около 200 тонн бензина.

Глава региона напомнил жителям, что чем спокойнее и ответственнее они будут действовать, тем быстрее удастся сократить очереди и стабилизировать ситуацию.